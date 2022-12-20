Трассу Кату-Патонг полностью открыли для движения

Движение по дороге Кату-Патонг возобновлено в полноценном режиме. На трассу снова допускается весь транспорт, включая автобусы и грузовики в обоих направлениях.

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Дорога из Кату в Патонг восстановлена. Движение открыто для любого транспорта в обоих направлениях. Фото: PR Phuket

Дорога из Кату в Патонг восстановлена. Движение открыто для любого транспорта в обоих направлениях. Фото: PR Phuket

Дорога из Кату в Патонг восстановлена. Движение открыто для любого транспорта в обоих направлениях. Фото: PR Phuket

Дорога из Кату в Патонг восстановлена. Движение открыто для любого транспорта в обоих направлениях. Фото: PR Phuket

Муниципалитет Кату объявил об окончании основной части ремонта поврежденного участка трассы Кату-Патонг во второй половине дня 19 декабря, то есть ровно через два месяца после того, как во время очередных дождей на холме сошел грунт и часть дороги обвалилась.

Пхукетский офис Департамента PR (PR Phuket) опубликовал объявление о возобновлении проезда без ограничений на следующий день, примерно в 15:30 вторника, 20 декабря. При этом губернатор инспектировал трассу накануне, 19 числа.

В сообщении властей говорится, что ремонт пока завершен не на 100%, «осталось еще чуть-чуть работы». В частности, речь идет об установке ограждений. Кроме того, внешней полосой трассы по-прежнему пользуется строительная техника, для обычных водителей она закрыта. Однако проезд уже открыт в обоих направлениях для любого транспорта.

В начале декабря обвалившуюся дорогу инспектировал министр транспорта Саксаям Чидчоб. На тот, по сообщению официальных лиц, ремонт был завершен только на 70%. При этом именно тогда была названа дата завершения работ – 25 декабря.

Также теперь у восточной половины трассы есть дублер. Альтернативная дорога, проложенная по инициативе Причавуда (Праба) Кисина начинается от картинга у заправки РТТ в Кату и ведет к храму на холме, где вливается в основное шоссе.

Кроме того, в Чалонге продолжаются работы по прокладке дороги от водохранилища Кхлонг-Кратха в Патонг через джунгли у подножия Радарного холма. О сроках окончания работ новостей нет.