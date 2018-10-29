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Традиционный карнавал в Патонге пройдет 1-3 ноября

Полиция Патонга предупредила водителей о том, что три городские улицы будут закрыты для движения транспорта 1 ноября ввиду проведения ежегодного парада, знаменующего начало высокого сезона.

Новости Пхукета

29 Октября 2018, 05:11 PM
Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Фото: Муниципалитет Патонга / Архив The Phuket News

Традиционный карнавал в Патонге стартует 1 ноября. Как ожидают организаторы, участие в мероприятиях могут принять до 50 тыс. человек.

Самым ярким событием карнавала станет большой парад 1 ноября. Для проведения уличного шествия с 15:00 до 20:00 три городские улицы будут закрыты для движения транспорта, сообщил «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани.

«Парад начнется от Phra Metta Rd (ранее известной как Phang Muang Sai Kor Rd.), оттуда участники свернут на право на Prachanukhro Rd., затем еще раз направо на пляжную дорогу Thaweewong Rd. По ней участники парада проследуют к футбольному полю напротив Loma Park», – рассказал полковник Джиндамани.

«Пожалуйста избегайте этих улиц. Во время проведения парада сотрудники полиции будут помогать направлять движение транспорта. Мы приносим извинения за возможные неудобства», – добавил шеф полиции.

 

 

 

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