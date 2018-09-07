Toyota отзывает гибридные кроссоверы C-HR из-за угрозы возгорания

Японский автопроизводитель Toyota и его тайское подразделение Toyota Motor Thailand отзывают с рынка новые кроссоверы C-HR с гибридной силовой установкой.

7 Сентября 2018 12:04:19

Проблема была выявлена у моделей C-HR, Prius и Prius PHV, но на тайском рынке из них представлена лишь первая.

Под отзыв попадают гибриды, выпущенные до июня этого года. По оценкам компании, в Таиланде отозваны будут 5,6 тыс. кроссоверов C-HR из почти 10 тыс. проданных в этом году. Всего же по всему миру должны быть отозваны более 1 млн автомобилей ввиду возможности возгорания при эксплуатации.

Как пишет Bangkok Post, проблема была выявлена у моделей C-HR, Prius и Prius PHV, но на тайском рынке из них представлена лишь первая.

В ближайшее время компания направит тайским владельцам потенциально проблемных машин уведомления о необходимости нанести визит в сервисный центр для проверки безопасности автомобиля.

Также на этой неделе стало известно о возможных проблемах с подушками безопасности Takata, которые устанавливаются на автомобили Toyota и Lexus. В связи с этим Toyota планирует отозвать почти 500 тыс. автомобилей. Проверке в сервисных центрах подлежат модели Alphard (2009-14), Camry (2001-06), Vios (2007-13) и Yaris (2006-13), а также Lexus RX (2015-16) IS (2006-12).