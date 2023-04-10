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Товарищеский матч по регби 15 на 15

Дата/Время начала: 6 Мая 2023, 04:00 PM - 6 Мая 2023, 06:00 PM

Товарищеский матч Full Moon Brewworks Friendly 15s по регби в формате 15 на 15 пройдет на Пхукете 6 мая 2023 года. Пхукетская команда Phuket Vagabonds будет принимать у себя гостей из Гонконга. Предварительно согласовано проведение встречи на поле школы British International School, Phuket. Начало запланировано на 16:00. Послематчевые празднования состоятся в выступающем спонсором игры баре The Local Beach Bar Bang Tao. Гостей ждут напитки и барбекю от души и возможность обсудить матч друг с другом!

С кем связаться: Phuket Vagabonds
Адрес: BIS Phuket, 59 Moo 2, Thepkrasattri Road T. Koh Kaew
Веб-сайт:
http://www.phuketvagabonds.com/event-det...

 

Security:

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 