Торгующаяся на SET компания объявила об ICO В Таиланде впервые решила провести ICO публичная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже (SET). С регуляторами вопрос уже обсужден, и они «не возражают». 29 Января 2018 12:00:00 Фото: Namecoin / Flickr Первичные размещения криптовалют и токенов до сих пор не имеют в Таиланде четкого правового статуса и установленных правил проведения. Впрочем, запрещать ICO регулирующие органы также пока не торопятся, что следует из примера компании J Ventures, являющейся подразделением холдинга Jaymart. На прошлой неделе J Ventures объявила о проведении ICO и подчеркнула, что провела консультации по этому вопросу с регуляторами, которые встретили идею лояльно. Первый этап первичного размещения монет Jfin Coin пройдет в марте этого года, white paper будет выпущен в середине февраля, а собирает средства компания на создание цифровой платформы по розничному кредитованию на основе технологии блокчейн. В рамках первой фазы ICO токены Jfin Coin будут предлагаться по цене в 0,2 долл. (6,4 бата) за единицу. Всего на первом этапе будет предложено 100 млн монет, таким образом компания намерена привлечь 640 млн бат на финансирование своего проекта. В случае успеха планируется еще два ICO с аналогичным объемом токенов. Готовящееся размещение интересно именно тем, что его проводит крупная компания, входящая в холдинг Jaymart. Этот бренд является одним из лидеров на розничном рынке мобильных телефонов в Таиланде, а акции головной компании торгуются на Фондовой бирже Таиланда (SET). Соответственно, компания находится в поле зрения биржевых регуляторов и не может не согласовывать свои действия с контролирующими органами, в отличие от небольших стартапов. Говоря об ICO, гендиректор Jaymart Адисак Сукхумвитая указал, что компания уже проинформировала о своих намерениях SET и Комиссию по ценным бумагам (SEC), а также провела с ними консультации. При этом среди консультантов самой Jaymart по соответствующему проекту значится бывший министр финансов Корн Чатикаванит. «Наша компания полностью в курсе того, что законодательные требования в области ICO еще не разработаны. Когда требования официально вступят в силу, компания примет их во внимание и приведет бизнес в соответствие с ними», – заявил господин Сукхумвитая. «SEC лишь попросила нас о сотрудничестве с ними, когда нормы вступят в силу», – добавил он. При этом гендиректор Jaymart подчеркнул, что в данном случае через ICO средства привлекаются для нужд развития «реального бизнеса». «Этим мы отличаемся от других, у которых нет ни бизнес-модели, ни целей фандинга через ICO», – добавил он. На прошлый вторник, 22 февраля, были запланированы организованные SEC общественные слушания по вопросу об ICO, но на момент подготовки материала в печать их результаты опубликованы нигде не были. В настоящий момент SEC хочет предложить ввести лимит на покупку токенов в рамках ICО физлицами – 300 тыс. бат на размещение, а общий объем вложений ограничить суммой в 3 млн бат на человека. Лимит на привлечение средств организатором ICO предлагается установить на 40 млн бат, при этом на долю средств физлиц в этом объеме должно приходиться не более 20 млн. Также SEC предлагает создать единый портал для мониторинга всех ICO, при этом контролировать площадку должна сама SEC. Среди прочего портал будет служить для раскрытия всей информации по конкретным ICO, включая white paper проекта, прогресс по нему, риски для инвесторов и так далее. Добавьте новостную ленту на свой сайт Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus