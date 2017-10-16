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Торговые центры Пхукета закроются 26 октября раньше обычного

Торговые центры Central Festival и Jungceylon, а также магазины сети Tesco Lotus закроются раньше обычного в четверг, 26 октября.

Новости Пхукета

16 Октября 2017 10:14:13

Фото: Centralfestivalphuket.com
Фото: Centralfestivalphuket.com

Согласно сообщению Central Pattana Public Co Ltd, в день Королевской кремации торговые центры Central Festival по всей стране закроются в 15:00, чтобы сотрудники могли отдать дань уважения Королю. Единственные исключения – Central World и Central Plaza Rama 2 в Бангкоке, поскольку в них будут проходить церемонии возложения ритуальных цветов док май джан.

Также в 15:00 закроется и торговый центр Jungceylon на Пхукете. Магазины сети Tesco Lotus, как уже сообщали «Новости Пхукета» ранее, будут закрыты с 14:00.

В пятницу, 27 октября, все перечисленные торговые центры будут работать в обычном режиме.

 

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