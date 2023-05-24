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Торговля алкоголем будет запрещена 10-11 июня в Патонге

Муниципалитет Патонга подтвердил, что запланированные на 11 июня выборы в местный городской совет будут сопровождаться положенным по закону 24-часовым запретом на продажу спиртного. Сухой закон будет объявлен лишь в одном избирательном округе, однако этот округ охватывает почти весь Патонг, включая Бангла-Роуд и другие развлекательных зоны.

Новости Пхукета

25 Мая 2023, 09:00 AM
Инспекция официальных лиц на Бангла-Роуд в 2022 году. Фото: PR Patong

Инспекция официальных лиц на Бангла-Роуд в 2022 году. Фото: PR Patong

Границы избирательных округов в Патонге. Фото: PR Patong

Границы избирательных округов в Патонге. Фото: PR Patong

Приказ об июньских выборах в Патонге. Фото: PR Patong

Приказ об июньских выборах в Патонге. Фото: PR Patong

Как пояснил директор муниципальной комиссии по выборам Випа Чантхонг, сухой закон в Патонге будет введен на основании Закона о выборах членов местных советов и местных администраторов от 2019 года. Впрочем, ограничения в нем такие же, как и в Законе о выборах, на основании которых вводились запреты 6-7 мая и 13-14 мая по всей стране.

Статья 123 указанного закона запрещает продажу спиртных напитков и организацию мероприятий «для употребления спиртного» с 18:00 дня перед выборами до 18:00 дня голосования. В случае с июньскими выборами в Патонге это означает с вечера 10 июня по вечер 11 июня.

Жителям города предстоит выбрать одного члена городского совета, который займет свободное сейчас кресло представителя от третьего избирательного округа. Соответственно, сухой закон будет действовать только в этом округе, однако он охватывает почти весь город.

Третий избирательный округ – это, в частности, вся пляжная дорога Thaweewong Rd. от Трай-Транга и Кольца с дельфинами, а также все выходящие к ней улицы, такие как Bangla Rd, Sawatdirak Rd., Prachanukhro Rd.

В состав указанного избирательного округа также почти целиком входят «вторая линия» и «третья линия» Патонга, если пользоваться терминологией турбизнеса турецких курортов и Паттайи (улицы Rat Uthit 200 Pi Rd. и Phra Metta Rd.).

Из туристических районов Патонга не попадает в состав этого округа только северо-восточная часть города, в частности Phra Baramee Rd. на всем протяжении от храма Wat Suwat Khiri Wong до пляжа и территории, восточней Nanai Rd.

 

 

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