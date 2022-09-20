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Торговца пираньями арестовали в Бангкоке

Молодой житель Бангкока был арестован за незаконное владение пираньями с целью продажи. Разведение и просто содержание в аквариумах этих рыб запрещено в Таиланде с 2016 года.

Новости Пхукета

20 Сентября 2022, 06:16 PM
Аквариум с пираньями в квартире жителя Бангкока. Фото: Bangkok Post

Аквариум с пираньями в квартире жителя Бангкока. Фото: Bangkok Post

Житель бангкокского района Сай-Май по имени Аписит (фамилия не раскрывается) был арестован отделом полиции по борьбе с преступлениями в сфере природных ресурсов и окружающей среды 19 сентября, пишет Bangkok Post. В квартире у 21-летнего мужчины обнаружили аквариум с шестью пираньями.

Согласно заявлению официальных лиц, мужчина разводил хищных рыб на продажу. По его словам, своих первых пираний он купил через Facebook и сам также осуществлял продажу онлайн.

Аписиту предъявили обвинение во владении представителями рыбами, представляющими угрозу для человека и водной фауны, что является нарушением статей 64 и 65 Закона о рыболовстве от 2015 года.

Комментируя арест, полковник полиции Висит Плопмуанг из упомянутого выше отдела по борьбе с преступлениями в сфере экологии, отметил, что если пираньи тем или иным образом окажутся в естественных водоемах, то «смогут причинить значительный вред окружающей среде».

В 2016 году кабинет министров Таиланда одобрил распоряжение Министерства сельского хозяйства о запрете на владение пираньями. С тех пор эти рыбы в стране вне закона.

 

 

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