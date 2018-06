Top of the Gulf – за доступность яхтинга На регате Top of the Gulf пройдет демонстрация лодки SV14, специально спроектированной для лиц с ограниченными физическими возможностями. Материал партнеров 7 Апреля 2018 13:00:00 Фото: Guy Nowell / Top of the Gulf Regatta В течение 13 лет организаторы Top of the Gulf Regatta Presented by Ocean Marina занимаются продвижением парусного спорта в Сиамском заливе, и запланированная на конец апреля 14-я регата должна стать очередным шагом на этом пути. Именно на этой гонке организаторы планируют провести демонстрацию лодки SV14, специально спроектированной для лиц с ограниченными физическими возможностями и построенной в Таиланде. Таким образом парусный спорт в стране станет доступен еще более широкому кругу людей. «Организаторы Top of the Gulf Regatta всегда рассматривали яхтинг как спорт для всех. С первого своего года мы поддерживаем юношеский парусный спорт и включаем в программу регаты гонки на динги и лодках класса Optimist. В рамках регаты этого года мы снова проведем национальный чемпионат в этом классе, являющийся главным спортивным событием в юношеском яхтинге Таиланда. Также в этом году мы проведем демонстрацию лодки SV14, спроектированной и построенной специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Вместе с Ocean Marina Yacht Club мы поддерживаем инициативу организации Disabled Sailing Thailand, стремящейся сделать яхтинг доступным для людей с ограниченными возможностями и открыть им путь на Паралимпиады. Мы верим, что расширение доступности этого вида спорта – ключевой момент роста парусного спорта в стране», – заявил со-председатель оргкомитета Top of the Gulf Regatta Уильям Гассон. Регата пройдет с 27 апреля по 1 мая в Ocean Marina Yacht Club, одной из крупнейших марин Юго-Восточной Азии, которая в дни соревнований выступает надежной базой и удобым домом для участников. На регате 2018 года ожидается до 12 классов яхт, включая однокорпусные и многокорпусные лодки, яхты Platu (в рамках регаты пройдет Platu Coronation Cup), несколько типов динги, лодки класса Optimist (как говорилось выше, частью соревнований станет Thailand Optimist National Championships), а также радиоуправляемые яхты класса IOM. На регате ожидаются яхтсмены из 25 стран, включая Австралию, Японию и Великобританию. Поскольку соревнования в Сиамском заливе предваряют августовские Азиатские игры в Джакарте, многие страны отправят на регату свои национальные сборные, для которых она станет подготовкой к большому событию. «Мы ожидаем сильный состав участников из Таиланда и из-за рубежа. По нашим оценкам, участие в регате примут более 600 спортсменов на 200 лодках в этом году. Много талантливых яхтсменов будет в классе Platu, а также среди экипажей однокорпусных и многокорпусных судов, включая спортсменов из Сингапура и Гонконга, которые приедут в Таиланд ради участия в регате», – добавил господин Гассон. Подробнее о Top of the Gulf Regatta Presented by Ocean Marina на сайте www.topofthegulfregatta.com и на странице www.facebook.com/topofthegulfregatta. Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.