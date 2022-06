Тоннель в Патонг и новое шоссе из аэропорта обещают открыть в декабре 2027 года

Глава Управления скоростных автодорог Таиланда (EXAT) Сурачет Лаопхунсук посетил Пхукет и провел с местными властями встречу, посвященную проекту по прокладку тоннеля из Кату в Патонг, официально именуемого сейчас Kathu – Patong Expressway. Глава ведомства заявил, что все идет по плану, строительство должно начаться в декабре 2023 года, а открытие движения намечено на декабря 2027 года. Также он заверил, что есть прогресс и по проекту многополосного шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway, которое также должно открыться в декабре 2027 года. Оба проекта будут реализовываться в формате частно-государственного партнерства.

Новости Пхукета

Говоря о Kathu – Patong Expressway, господин Лаопхунсук сообщил, что 29 марта было подписано распоряжение о формировании комитета, который займется отбором участников проекта, а 20 мая ЕХАТ подписало соглашение с антикоррупционной организацией Anti-Corruption Thailand (ACT) о том, что она выступит независимым наблюдателем, контролирующим отбор.

По словам главы ЕХАТ, сейчас ведется подготовка документов для потенциальных инвесторов в проект, работа по «оценке интереса инвесторов» должна начаться в январе 2023 года.

«Начало строительства ожидается в декабре 2023 года, а открытие объекта для использования – в декабре 2027 года», – заявил господин Лаопхунсук.

По проекту Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway последняя новость – заключение контрактов с консорциумом консультантов в лице M.A. Consultants Co Ltd, Asian Engineering Consultants Co Ltd, PSK Consultants Co и Pre-Development Consultants Co Ltd, которые должны провести комплексную оценку целесообразности проекта, включая экономические, инженерно-технические и экологические аспекты. Специалисты начали работу и должны ее завершить в течение 450 дней, то есть примерно к июлю 2023 года.

«Согласно общему операционному плану проекта, мы сейчас завершили 10,3% работ. Начало строительства ожидается в декабре 2024 года, а открытие шоссе для транспорта намечено на декабрь 2027 года», – заявил господин Лаопхунсук.

Глава EXAT пояснил, что за следующий год должны пройти первые, вторые и третьи общественные слушания по проекту – каждые будут посвящены своей собственной теме. Запланированные даты – июль 2022 года, ноябрь 2022 года и март 2023 года.

В публикациях официальных лиц и государственных СМИ не говорится, коснулся ли господин Лаопхунсук вопроса о том, сколько денег потребуют тоннель в Патонг и новое шоссе из аэропорта. Согласно последним из предыдущих сообщений, бюджет первого проекта должен составлять около 14,67 млрд бат, второе – 30 млрд бат.

Новая дорога в Патонг должна представлять собой многополосную трассу с эстакадами и тоннелем, проходящим сквозь холмы, отделяющие Патонг от Кату. Протяженность инженерного сооружения – 3,98 км, в Патонге дорога должна выходить к Phra Metta Rd. Планируется, что проезд по четырехполосному тоннелю (с отдельными полосами для мотоциклов) будет платным. Судьба существующей дороги через холмы не уточняется.

Новое шоссе с севера Пхукета в Кату планируется проложить к западу от Thepkrasattri Rd. параллельно уже существующей трассе, а затем вдоль Bypass Rd. Протяженность дороги должна составить около 30 км.