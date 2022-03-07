Тоннель в Чалонге закрыт на техобслуживание

Подобные работы в тоннеле проводятся на регулярной основе. Как пояснял в прошлом году глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самак Луадвонгхат, ремонт и обслуживание аппаратуры специально проводятся вне часов пиковой нагрузки.
При этом проводить работы в ночное время невозможно, поскольку специалистам нужно освещение, а обеспечить его в темное время суток намного сложнее.
Последний раз тоннель закрывался на рубеже ноября-декабря прошлого года. Тогда работы заняли около трех недель. О каких-либо серьезных затруднениях дорожного движения не сообщалось.