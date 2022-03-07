Тоннель в Чалонге закрыт на техобслуживание

С сегодняшнего дня (7 марта) и до 27 марта движение по тоннелю в Чалонге будет закрыто с 9:00 утра и до 15:30 дня. В это время под землей будут проводиться работы по ремонту и обслуживания систем освещения и водоотвода.

Новости Пхукета

7 Марта 2022, 03:03 PM

Фото: Phuket Highways Office

Подобные работы в тоннеле проводятся на регулярной основе. Как пояснял в прошлом году глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самак Луадвонгхат, ремонт и обслуживание аппаратуры специально проводятся вне часов пиковой нагрузки.

При этом проводить работы в ночное время невозможно, поскольку специалистам нужно освещение, а обеспечить его в темное время суток намного сложнее.

Последний раз тоннель закрывался на рубеже ноября-декабря прошлого года. Тогда работы заняли около трех недель. О каких-либо серьезных затруднениях дорожного движения не сообщалось.