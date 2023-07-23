Тоннель в Чалонге закрыт для проезда в сторону Раваи

Тоннель в Чалонге останется закрытым вплоть до 17:00, сообщила сегодня полиция Чалонга. К указанному времени сотрудники Департамента скоростных магистралей и других привлеченных к делу ведомств должны закончить свою работу.
Движение по тоннелю в северном направлении возможно, но для проезда из Чалонга в Раваи доступны только наземные полосы Chao Fa West Rd. (и Chao Fa East Rd.) и Wiset Rd. В районе тоннеля дежурят сотрудники полиции Чалонга.
Официальные лица не уточнили, с чем связано продолжение ремонтных работ, которые должны были завершиться 22 июля. Также неизвестно, является ли инспекция плановой или связана с серией наводнений в тоннеле у Central Festival. В нем система откачки воды перестала справляться с задачами через восемь лет после сдачи объекта в эксплуатацию.