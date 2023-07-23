Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тоннель в Чалонге закрыт для проезда в сторону Раваи

В тоннеле Chalong Underpass под кольцевой развязкой у пирса продолжаются проверка и ремонт дренажной системы, сообщила местная полиция. Впрочем, сегодня, 23 июля, закрыта только полоса для движения с севера на юг, в сторону Раваи.

Новости Пхукета

23 Июля 2023, 02:24 PM
Тоннель в Чалонге закрыт еще на один день, но сегодня – только полоса для движения на юг. Фото: Chalong Police

Тоннель в Чалонге закрыт еще на один день, но сегодня – только полоса для движения на юг. Фото: Chalong Police

Тоннель в Чалонге останется закрытым вплоть до 17:00, сообщила сегодня полиция Чалонга. К указанному времени сотрудники Департамента скоростных магистралей и других привлеченных к делу ведомств должны закончить свою работу.

Движение по тоннелю в северном направлении возможно, но для проезда из Чалонга в Раваи доступны только наземные полосы Chao Fa West Rd. (и Chao Fa East Rd.) и Wiset Rd. В районе тоннеля дежурят сотрудники полиции Чалонга.

Официальные лица не уточнили, с чем связано продолжение ремонтных работ, которые должны были завершиться 22 июля. Также неизвестно, является ли инспекция плановой или связана с серией наводнений в тоннеле у Central Festival. В нем система откачки воды перестала справляться с задачами через восемь лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пирс в Чалонге вновь начал уходить под воду
Тайские госведомства закроются на пять дней в связи с праздниками
Португальские кораблики вновь замечены на Пхукете
Ветеран пхукетского яхтинга Энди Дауден ушел из жизни
Россиянин задержан за дебош у Zcape
На улице Nanai Rd. в Патонге начали двухнедельную замену асфальта
Полиция провела ночной рейд в баре у аэропорта
Тоннель в Чалонге будет закрыт сегодня с 9:00 до 17:00
Женщина упала с мотоцикла после того, как не заметила провода на уровне шеи
Вопрос о не уважающих тайские законы иностранцах обсудили с консулами
Пхукет предложил гостям из Бангкока два бесплатных смарт-автобуса в сутки
Детеныши морской черепахи вылупились на Симиланах
Синоптики предупреждают о рисках наводнений на Пхукете
Парикмахера-иностранца арестовали в Патонге
Туристический микроавтобус сбил дорожный знак в Кату и скрылся с места ДТП

 

CBRE - Phuket Villa Rental
The Pavilions Phuket
Thai Residential
SOHO Pool Club

 