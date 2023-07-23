Тоннель в Чалонге закрыт для проезда в сторону Раваи

В тоннеле Chalong Underpass под кольцевой развязкой у пирса продолжаются проверка и ремонт дренажной системы, сообщила местная полиция. Впрочем, сегодня, 23 июля, закрыта только полоса для движения с севера на юг, в сторону Раваи.

Новости Пхукета

23 Июля 2023, 02:24 PM

Тоннель в Чалонге закрыт еще на один день, но сегодня – только полоса для движения на юг. Фото: Chalong Police