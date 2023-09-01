Тоннель в Чалонге закроют в ночь со 2 на 3 сентября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей предупреждает об очередном обслуживании насосов в тоннеле под кольцевой развязкой в Чалонге. В связи с этим Chalong Underpass будет закрыт для транспорта с 21:00 вечера 2 сентября по 5:00 утра 3 сентября.

Новости Пхукета

2 Сентября 2023, 09:00 AM

Уведомление о закрытии тоннеля в Чалонге. Фото: Phuket Highways Office

Уведомление о закрытии тоннеля было опубликовано на странице пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей во второй половине дня 1 сентября, когда на острове начались очередные дожди, обещающие затянуться да несколько дней.

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия вплоть до 4 сентября и, в частности, советуют готовиться к наводнениям. Очередное метеорологическое предупреждение было выпущено сегодня утром (2 сентября).

Департамент скоростных магистралей, как и до этого, воздержался от комментариев относительно того, насколько «экстренными» являются работы в Chalong Underpass, называемые в его уведомлении «ремонтом». Однако тоннель хотя бы не заливает, в отличие от Darasamut Underpass.

В этот сезон дождей тоннель в Чалонге уже закрывали для движения в середине июля и в середине августа. В обоих случаях причиной также были работы на дренажной системе.