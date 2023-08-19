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Тоннель в Чалонге закроют в ночь с 19 на 20 августа

Тоннель под кольцевой развязкой в Чалонге будет закрыт для движения транспорта в обоих направлениях с 21:00 вечера 19 августа до 5:00 утра 20 августа, сообщил пхукетский офис Департамента скоростных магистралей.

Новости Пхукета

19 Августа 2023, 11:48 AM
Тоннель в Чалонге снова закрывают в связи с ремонтом насосов. Фото: Phuket Highway Office

Тоннель в Чалонге снова закрывают в связи с ремонтом насосов. Фото: Phuket Highway Office

«Пхукетскому офису Департамента скоростных магистралей необходимо временно закрыть тоннель под кольцевой развязкой в Чалонге для движения транспорта. Закрытие требуется в связи с необходимостью ремонтов насосов в тоннеле», – говорится в уведомлении, подписанной главой офиса Юттаной Питаком.

«Тоннель будет закрыт с 21:00 вечера субботы,19 августа, до 5:00 утра воскресенья, 20 августа. Просим принять наши извинения за неудобства», – добавил господин Питак.

В предыдущий раз тоннель в Чалонге закрывали для движения в конце июля, меньше месяца назад. Тогда Департамент скоростных магистралей тоже говорил о необходимости обслуживания и ремонта дренажной системы.

Ранее в этом году серия наводнений произошла в тоннеле Darasamut Underpass у Central Phuket, где система откачки воды отказала через восемь лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Тоннель Chalong Underpass был открыт через несколько лет после своего северного собрата, наводнений в нем пока не было.

Национальное управление водных ресурсов (ONWR) на этой неделе выпустило предупреждение о сильных дождях и возможных наводнениях на Пхукете в период с 20 по 25 августа. Впрочем, пхукетские синоптики пока что не видят признаков ухудшения погоды. Прогноз на 19 августа предполагает лишь минимальные осадки.

 

 

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