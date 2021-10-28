Тоннель в Чалонге останется закрытым в дневное время до 12 ноября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о том, что с 27 октября по 12 ноября в тоннеле в Чалонге будет проводиться плановое обслуживание системы, не допускающей затопления объекта во время дождей.

Новости Пхукета

28 Октября 2021, 05:44 PM

Фото: Phuket Highways Office

В связи с проведением работ, в указанные дни тоннель будет закрыт для движения с 9:00 до 15:30. Соответствующее уведомление было опубликовано 27 октября, причем уже после планового начала работ.

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей принес извинения за возможные неудобства и рекомендовал обращаться со всеми вопросами по телефону 1586.

Предыдущие плановые работы проводились в тоннеле в начале сентября. Тогда глава дорожного ведомства Самак Луадвонгхат указывал, что для проведения технического обслуживания оборудования (тогда обслуживали электрообрудование) специально выбирается время вне часов пиковой нагрузки. При этом проводить ремонт в ночное время невозможно.

Также господин Луадвонгхат отмечал, что рабочие стараются выполнять как дневной план, так и общий с опережением графика.