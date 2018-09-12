Тоннель в Чалонге обещают открыть к следующему Сонгкрану

Прогресс в прокладке тоннеля в Чалонге за полгода составил лишь 16%, но куратор проекта из Департамент скоростных магистралей ожидает, что объект будет сдан в апреле следующего года.

12 Сентября 2018 09:08:57

Фото: Департамент скоростных магистралей

О том, что готовность тоннеля в Чалонге в настоящий момент составляет 56%, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказал инженер проекта Сомкиет Йимпонг, курирующий работы от лица Департамента скоростных магистралей. В марте готовность тоннеля он оценивал в 40%.

«Прогресс в строительных работах достиг примерно 56%, завершение ожидается в апреле 2019 года», – заявил господин Йимпонг.

«Строителям осталось пройти 240 м самого тоннеля, одновременно мы работаем над укладкой дорожного покрытия в тоннеле», – добавил он.

По словам господина Йимпонга, кольцевое движение на развязке в Чалонге может быть снова открыто в декабре этого года. До этого момента водителям придется придерживаться текущей схемы с двумя разворотными зонами к северу и к югу от кольца.

«Кольцевое движение не будет открыто, пока мы не закончим работы над верхним сводом тоннеля, но я ожидаю, что это произойдет в течение ноября», – пояснил господин Йимпонг.

После этого строители займутся дорожным полотном на Wiset Rd. и Chao Fa West Rd. Пока сделать это мешает трафик.

«Мы не можем починить эти дороги, поскольку на них всегда много транспорта. Но мы попытаемся провести ремонт там, где это возможно», – заявил инженер.

Относительно тяжести пробок в районе кольца Чалонга обнадеживающих слов у господина Йимпонга не нашлось.

«Задержки в движении транспорта будут продолжаться до завершения проекта», – констатировал он.