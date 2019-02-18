Тоннель в Чалонге готов на 76%

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей ожидает, что тоннель в Чалонге откроется для движения транспорта в апреле. В ведомстве не уверены, что это удастся сделать к Сонгкрану, как обещалось ранее, но сдача объекта все равно назначена на апрель.

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Текущая степень готовности развязки на кольце Чалонга по состоянию на 15 февраля составляет 76%, заявил «Новостям Пхукета» менеджер проекта Сомкиет Йимпонг. В настоящий момент в тоннеле проводятся отделочные работы и устанавливается различное оборудование, параллельно на самом кольце возводится декоративная башня, увенчанная бутоном лотуса.

«Нам нужно закончить установку системы вывода выхлопных газов, звукопоглотители, насосы для откачки воды, систему освещения и другое оборудование, но в целом сейчас проект готов на 76%», – заявил «Новостям Пхукета» господин Йимпонг.

«Когда все системы будут установлены, мы перейдем к фазе тестирования. Надеюсь, все будет завершено до конца апреля», – добавил он.

У пользователей социальных сетей особое внимание вызвала декоративная конструкция, возводимая на кольце Чалонга. Господин Йимпонг пояснил, что там строится башня с бутоном лотоса, буддистским символом мира и покоя. Данный элемент был изначально предусмотрен проектом и внесен в общую смету, составляющую 546 млн бат. Непосредственно стоимость башни – 3 млн.

«Схожие буддистские темы будут использованы и в отделке самого тоннеля», – добавил господин Йимпонг.



