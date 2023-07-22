Тоннель в Чалонге будет закрыт сегодня с 9:00 до 17:00

Тоннель под кольцевой развязкой в Чалонге будет закрыт сегодня (22 июля) в связи с проверкой дренажной системы, напоминает пхукетский офис Департамента скоростных магистралей.

Новости Пхукета

22 Июля 2023, 08:00 AM

Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения сегодня утром и днем. Фото: Phuket Highway Office