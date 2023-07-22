Тоннель в Чалонге будет закрыт сегодня с 9:00 до 17:00

Тоннель будет закрыт для движения в обоих направлениях с 9:00 утра и до 17:00 дня. В указанное время в тоннеле будет проводиться проверка насосов и других элементов дренажной системы
Департамент скоростных магистралей принес извинения за доставленные неудобства. В уведомлении ведомства не уточняется, является ли инспекция плановой или связана с серией затоплений тоннеля у Central Festival, в котором после восьми лет службы система откачки воды перестала справляться с задачами.
Пхукетский метеорологический центр тем временем отменил штормовое предупреждение на Пхукете, но продлил его действие в находящихся к северу от острова провинциях Пханг-Нга и Ранонг до 25 июля.
Впрочем, прогноз на сегодня предполагает дожди и на Пхукете. Осадки ожидаются на 60% территории острова. Также синоптики прогнозируют ветер со скоростью 20-40 км/ч в волны высотой до 3 м и более на море.