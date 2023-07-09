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Тоннель в Чалонге будет закрыт для проезда этой ночью

С 20:00 сегодняшнего вечера (9 июля) и до 4:00 завтрашнего утра (10 июля) тоннель в Чалонге будет закрыт для движения транспорта.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 07:33 PM
Уведомление о закрытии тоннеля в Чалонге на обслуживание. Фото: PR Phuket

Уведомление о закрытии тоннеля в Чалонге на обслуживание. Фото: PR Phuket

Тоннель закрывается для проведения плановых работ по обслуживанию, сообщил пхукетский офис Департамента скоростных магистралей. Ведомство принесло извинения за доставленные неудобства.

Обслуживание тоннеля не должно сказаться на движении по наземным полосам. Кроме того, водителям доступны привычные маршруты объезда при движении в сторону пляжа Ката и от него. Попасть с Patak Rd. на Wiset Rd. можно через Soi Suksan 1, а на Chao Fa West Rd. – через один из переулков за Villa Market.

Отметим, что тоннель в Чалонге, строительство которого было сопряжено с многочисленными трудностями, пока не вызывает нареканий. Если тоннель у Central Festival в этом году регулярно страдает от подтоплений во время сильных дождей, то на этом объекте подобного пока не происходит.

 

 

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