Тоннель в Чалонге будет закрыт для проезда этой ночью

Тоннель закрывается для проведения плановых работ по обслуживанию, сообщил пхукетский офис Департамента скоростных магистралей. Ведомство принесло извинения за доставленные неудобства.
Обслуживание тоннеля не должно сказаться на движении по наземным полосам. Кроме того, водителям доступны привычные маршруты объезда при движении в сторону пляжа Ката и от него. Попасть с Patak Rd. на Wiset Rd. можно через Soi Suksan 1, а на Chao Fa West Rd. – через один из переулков за Villa Market.
Отметим, что тоннель в Чалонге, строительство которого было сопряжено с многочисленными трудностями, пока не вызывает нареканий. Если тоннель у Central Festival в этом году регулярно страдает от подтоплений во время сильных дождей, то на этом объекте подобного пока не происходит.