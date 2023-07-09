Тоннель в Чалонге будет закрыт для проезда этой ночью

С 20:00 сегодняшнего вечера (9 июля) и до 4:00 завтрашнего утра (10 июля) тоннель в Чалонге будет закрыт для движения транспорта.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 07:33 PM

Уведомление о закрытии тоннеля в Чалонге на обслуживание. Фото: PR Phuket