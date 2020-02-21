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Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил о том, что с 21 по 25 февраля тоннель в Чалонге будет закрыт для движения с 20:30 вечера до 3:00 утра. Закрытие тоннеля связано с необходимостью обслуживания систем освещения и водоотвода.

Новости Пхукета

21 Февраля 2020, 12:19 PM
Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля. Фото: Phuket Highways Office

Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля. Фото: Phuket Highways Office

Как пояснил The Phuket News глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут, речь идет о регулярных работах, проводящихся каждые шесть месяцев.

«Специалисты осмотрят и при необходимости починят электрогенераторы, насосы и другое электрооборудование в тоннеле», – указал господин Лоханут.

Проверка системы освещения и замена неисправных ламп на новые уже началась, добавил он.

Предыдущие работы по осмотру и ремонта электрооборудования в тоннеле проводились в сентябре прошлого года.



 

 

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