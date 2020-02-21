Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля

Как пояснил The Phuket News глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут, речь идет о регулярных работах, проводящихся каждые шесть месяцев.
«Специалисты осмотрят и при необходимости починят электрогенераторы, насосы и другое электрооборудование в тоннеле», – указал господин Лоханут.
Проверка системы освещения и замена неисправных ламп на новые уже началась, добавил он.
Предыдущие работы по осмотру и ремонта электрооборудования в тоннеле проводились в сентябре прошлого года.