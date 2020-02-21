Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил о том, что с 21 по 25 февраля тоннель в Чалонге будет закрыт для движения с 20:30 вечера до 3:00 утра. Закрытие тоннеля связано с необходимостью обслуживания систем освещения и водоотвода.

Новости Пхукета

21 Февраля 2020, 12:19 PM

Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля. Фото: Phuket Highways Office