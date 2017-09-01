The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тоннель в Банг-Ку закроют на первую половину дня 2 сентября

Департамент скоростных магистралей Пхукета объявил, что проезд по тоннелю в Банг-Ку будет закрыт в субботу, 2 сентября, с 9:00 и до середины дня.

Таньялак Сакут

1 Сентября 2017 18:04:40

Тоннель в Банг-Ку сдадут в течение месяца. Фото: Phuket Highways Dept
Тоннель в Банг-Ку сдадут в течение месяца. Фото: Phuket Highways Dept

Закрытие тоннеля глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Папиветвуттисак Сукки объяснил необходимостью установки электронных средств регулирования движения.

«Потерпите, пожалуйста. Остался еще один и месяц, и тоннель будет открыт», – заявил он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.