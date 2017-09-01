Тоннель в Банг-Ку закроют на первую половину дня 2 сентября Департамент скоростных магистралей Пхукета объявил, что проезд по тоннелю в Банг-Ку будет закрыт в субботу, 2 сентября, с 9:00 и до середины дня. Таньялак Сакут 1 Сентября 2017 18:04:40 Тоннель в Банг-Ку сдадут в течение месяца. Фото: Phuket Highways Dept Закрытие тоннеля глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Папиветвуттисак Сукки объяснил необходимостью установки электронных средств регулирования движения. «Потерпите, пожалуйста. Остался еще один и месяц, и тоннель будет открыт», – заявил он.