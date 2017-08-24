The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тоннель в Банг-Ку сдадут к концу сентября

Дорожные работы на месте, где Bypass Rd. вливается в Thepkrasattri Rd. будут завершены в течение месяца.

Шела Рива

24 Августа 2017 09:32:31

Тоннель в Bang Ku не получится сдать раньше срока, официальное отрытие развязки состоится в конце сентября. Соответствующее заявление сделал инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий проект со стороны пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

Как пояснил господин Йимпонг, cейчас строители ведут «эстетические работы». В частности, прямо сейчас рабочие укладывают плитку на обочинах. Также за оставшийся месяц нужно будет заново уложить асфальт, нанести дорожную разметку и т. д.

«Прямо сейчас развязка готова на 90%. После окончания всех финальных работ тоннель будет официально открыт в сентябре», – заявил господин Йимпонг.

Ранее инженер сообщал, что строительство ведется с опережением графика и тоннель может быть сдан уже в августе. Уложиться в этот срок подрядчику не удалось, хотя движение по тоннелю было открыто еще несколько месяцев назад и свою главную функцию он уже выполняет. Прописанная в контракте дата завершения проекта – 14 сентября 2017 года.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.