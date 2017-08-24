Тоннель в Банг-Ку сдадут к концу сентября

Дорожные работы на месте, где Bypass Rd. вливается в Thepkrasattri Rd. будут завершены в течение месяца.

24 Августа 2017 09:32:31

Тоннель в Bang Ku не получится сдать раньше срока, официальное отрытие развязки состоится в конце сентября. Соответствующее заявление сделал инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий проект со стороны пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

Как пояснил господин Йимпонг, cейчас строители ведут «эстетические работы». В частности, прямо сейчас рабочие укладывают плитку на обочинах. Также за оставшийся месяц нужно будет заново уложить асфальт, нанести дорожную разметку и т. д.

«Прямо сейчас развязка готова на 90%. После окончания всех финальных работ тоннель будет официально открыт в сентябре», – заявил господин Йимпонг.

Ранее инженер сообщал, что строительство ведется с опережением графика и тоннель может быть сдан уже в августе. Уложиться в этот срок подрядчику не удалось, хотя движение по тоннелю было открыто еще несколько месяцев назад и свою главную функцию он уже выполняет. Прописанная в контракте дата завершения проекта – 14 сентября 2017 года.