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Тоннель у Tesco Lotus закроют на техобслуживание

Движение по тоннелю у магазина Tesco Lotus (Samkong Underpass) будет временно закрыто в четверг, 19 августа. С 9:00 утра до 15:00 дня там будут проводиться проверка и техническое обслуживание электрического оборудования и системы освещения.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:44 PM
Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Как заявил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самак Лыдуангхад, тоннель будет закрыт для движения в обоих направлениях.

«Мы приносим извинения за неудобства, которые могут быть вызваны проведением работ», – добавил он.

Напомним, что в июле полиция задержала двух местных жителей при попытке кражи электрических проводов из контрольного центра, управляющего электрическими системами и освещением в тоннеле. Воров заметили сотрудники полиции, осуществлявшие уличное патрулирование на мотоцикле.

 

 

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