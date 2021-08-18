Тоннель у Tesco Lotus закроют на техобслуживание

Как заявил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самак Лыдуангхад, тоннель будет закрыт для движения в обоих направлениях.
«Мы приносим извинения за неудобства, которые могут быть вызваны проведением работ», – добавил он.
Напомним, что в июле полиция задержала двух местных жителей при попытке кражи электрических проводов из контрольного центра, управляющего электрическими системами и освещением в тоннеле. Воров заметили сотрудники полиции, осуществлявшие уличное патрулирование на мотоцикле.