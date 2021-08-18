Тоннель у Tesco Lotus закроют на техобслуживание

Движение по тоннелю у магазина Tesco Lotus (Samkong Underpass) будет временно закрыто в четверг, 19 августа. С 9:00 утра до 15:00 дня там будут проводиться проверка и техническое обслуживание электрического оборудования и системы освещения.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:44 PM

Фото: Phuket Highways Office