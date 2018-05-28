Тоннель у поворота на аэропорт опережает график

Прокладка тоннеля у поворота к аэропорту на Thepkrasattri Rd. идет с опережением графика, проект готов на 61%.

28 Мая 2018 09:06:19

Фото: Департамент скоростных магистралей

О том, что ведущая работы компания-подрядчик опережает график, «Новостям Пхукета» рассказал инженер Сомкьет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей. По его словам, строители обгоняют график на 23%, общая готовность проекта – 61%.

Согласно контракту, объект должен быть сдан в эксплуатацию к 17 июня 2019 года. Стоимость объекта – 500 млн бат.