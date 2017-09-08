Тоннель у поворота на аэропорт готов наполовину

Организация многоуровневой развязки с тоннелем у поворота на аэропорт идет с опережением графика, сообщил «Новостям Пхукета» курирующий проект инженер Сомкиет Йимпонг из Департамента скоростных магистралей.

8 Сентября 2017 10:33:33

Как заявил господин Йимпонг, готовность объекта в настоящий момент – 53%. Слова местных жителей о том, что в последнее время на стройплощадке не видно рабочих, он назвал не соответствующими действительности.

«Строительство определенно не остановлено. Я только сегодня проводил проверку, работы ведутся прямо сейчас», – заявил господин Йимпонг в четверг, 7 сентября.

«Да, в последние недели темп работ замедлился из-за дождей. Проблема заключается в том, что, когда идут сильные дожди (как в недавние дни), нам необходимо откачивать воду, а это работа сама по себе», – объяснил он.

По словам господина Йимпонга, рабочие на 30% опережают график. Сдать объект они должны не позже 17 июня 2019 года, соответствующая дата указана в договоре с подрядчиком. Начались работы в октябре прошлого года с задержкой в несколько месяцев. Господин Йимпонг полагает, что больше двух лет в сумме строительство занять не должно.