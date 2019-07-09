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Тоннель у поворота на аэропорт готов на 87%

Тоннель у поворота на аэропорт будет сдан в предусмотренный контрактом срок. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» и The Phuket News сделал господин Сомкиет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

Таньялак Сакут

9 Июля 2019, 09:35 AM
Фото: Департамент скоростных магистралей

Фото: Департамент скоростных магистралей

Согласно заявлению господина Йимпонга, подписанный с подрядчиком контракт предполагает завершение всех работ и сдачу объекта до 3 октября. В настоящий момент проект завершен на 87%, и в Департаменте скоростных магистралей полагают, что работы будут окончены в предусмотренный контрактом срок.

Как пояснил господин Йимпонг, сейчас подрядчик устанавливает системы вентиляции, пожаротушения и откачки воды, а также прокладывает электрическую проводку и монтирует необходимое электрооборудование.

Несмотря на продолжающиеся работы, тоннель открыт для движения транспорта. В связи с этим господин Йимпонг просит водителей соблюдать осторожность и «не ездить слишком быстро».

«Пожалуйста, помните о безопасности при движении по тоннелю», – заявил господин Йимпонг в телефонном разговоре с «Новостями Пхукета» 8 июля.

В общей сложности пятый пхукетский тоннель обойдется провинции в 470 млн бат.

 

 

 

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