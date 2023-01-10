Тоннель у Central закроется на ремонт днем 11 января

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей опубликовал уведомление о проведении плановых работ в тоннеле у Central Phuket (Darasamut Underpass). Работы запланированы на 11 января.

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Как говорится в уведомлении, тоннель, официально носящий название Darasamut Underpass, будет закрыт для транспорта с 9:00 утра 11 января по 15:30 дня. В это время в тоннеле будут проводиться плановые работы по обслуживанию и ремонту системы освещения.

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттхана Питак принес извинения за возможные неудобства. Они могут заключаться в затруднении движения мимо Central с севера на юг и с юга на север, поскольку машины и мотоциклы будут вынуждены использовать только наземные полосы, как было до открытия тоннеля в 2015 году.

Тоннель у Central Festival (тогда еще нового здания комплекса не было) прокладывали более двух лет. Это был первый опыт подобных работ на Пхукете. Затем на острове появились три других тоннеля – у поворота на аэропорт в Май-Кхао, в Банг-Ку и под кольцевой развязкой в Чалоне. В планах на будущее значатся тоннель под Памятником Героиням и тоннель через гору в Патонг со стороны Кату.