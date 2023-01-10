Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тоннель у Central закроется на ремонт днем 11 января

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей опубликовал уведомление о проведении плановых работ в тоннеле у Central Phuket (Darasamut Underpass). Работы запланированы на 11 января.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 12:12 PM
Тоннель Darasamut Underpass закроют 11 января для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

Тоннель Darasamut Underpass закроют 11 января для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

Тоннель Darasamut Underpass закроют 11 января для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

Тоннель Darasamut Underpass закроют 11 января для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

Как говорится в уведомлении, тоннель, официально носящий название Darasamut Underpass, будет закрыт для транспорта с 9:00 утра 11 января по 15:30 дня. В это время в тоннеле будут проводиться плановые работы по обслуживанию и ремонту системы освещения.

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттхана Питак принес извинения за возможные неудобства. Они могут заключаться в затруднении движения мимо Central с севера на юг и с юга на север, поскольку машины и мотоциклы будут вынуждены использовать только наземные полосы, как было до открытия тоннеля в 2015 году.

Тоннель у Central Festival (тогда еще нового здания комплекса не было) прокладывали более двух лет. Это был первый опыт подобных работ на Пхукете. Затем на острове появились три других тоннеля – у поворота на аэропорт в Май-Кхао, в Банг-Ку и под кольцевой развязкой в Чалоне. В планах на будущее значатся тоннель под Памятником Героиням и тоннель через гору в Патонг со стороны Кату.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Juneyao Air начинает летать из Шанхая на Пхукет с 18 января
Новые штрафы за езду без прав и балльная система начали действовать в Таиланде
Женщина требует от водителя Bentley новую машину взамен разбитой в аварии
Лонгтейл с двумя туристами затонул в заливе Пханг-Нга
Таиланд отменил требование о сертификатах о вакцинации для въезда в страну
У побережья Пхукета продолжаются поиски пропавшего дайвера
Банк Таиланда предупреждает о поддельных банкнотах на Пхукете
Дайвер пропал во время погружения у южного побережья Пхукета
Бизнес Пхукета просит генерала Чан-Очу вернуть свободный въезд туристов в Таиланд
Таиланд ужесточает наказание за езду без прав с 9 января
Британский пенсионер застрелен в Паттайе за то, что посигналил тайцу на дороге
У DСondo в Кату потушили учебный пожар
Вакцинация снова обязательна для въезда в Таиланд с 9 января
Плавучий клуб Sawasdee ждет разрешения на работу в Патонге
Полиция провела учения по подавлению беспорядков на Пхукете

 

Thai Residential

 