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Тоннель у Central полностью открыт для движения

Движение транспорта по тоннелю Darasamut Underpass возобновлено в обеих направлениях примерно с 11:20 утра 9 мая, подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Вичита, отвечающей за эту часть острова. Тоннель был закрыт больше суток из-за затопления и крупной дорожной аварии 8 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2023, 12:37 PM
Движение по тоннелю Darasamut Underpass было возобновлено к полудню 9 мая. Фото: Phuket Info Center (скриншот из видео)

Движение по тоннелю Darasamut Underpass было возобновлено к полудню 9 мая. Фото: Phuket Info Center (скриншот из видео)

В беседе с «Новостями Пхукета» утром 9 мая лейтенант Соммарт Танманипрасерт сперва подтвердил открытие полосы, ведущей в сторону Чалонга, а затем перезвонил и сообщил о том, что движение возобновлено и в северном направлении.

Следом страница Phuket Info Center опубликовало видео, подтверждающее, что тоннель открыли и для транспорта, направляющегося в сторону Thepkrasattri Rd.

Сообщения о проблемах в тоннеле стали появляться в социальных сетях утром 8 мая, когда водители столкнулись с огромными пробками у Central Festival, связанными с затоплением тоннеля.

Phuket Info Center приводит следующую хронологию вчерашних событий:

2:00 – Дожди начинают затапливать тоннель;

6:30 – В тоннеле происходит авария с участием семи автомобилей, тоннель полностью закрывают;

11:30 – Два насоса для откачки воды выходят из строя;

18:00 – На месте событий работают автоцистерны с помпами;

21:00 – Ликвидация последствий дождей продолжается.

Страница пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщила о закрытии тоннеля только в 17:00 понедельника, 8 мая. Уведомления о возобновлении движения основное информационное ведомство еще не публиковало.

 

 

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