Тоннель у Central полностью открыт для движения

Движение транспорта по тоннелю Darasamut Underpass возобновлено в обеих направлениях примерно с 11:20 утра 9 мая, подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Вичита, отвечающей за эту часть острова. Тоннель был закрыт больше суток из-за затопления и крупной дорожной аварии 8 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2023, 12:37 PM

Движение по тоннелю Darasamut Underpass было возобновлено к полудню 9 мая. Фото: Phuket Info Center (скриншот из видео)