Тоннель у Central полностью открыт для движения

В беседе с «Новостями Пхукета» утром 9 мая лейтенант Соммарт Танманипрасерт сперва подтвердил открытие полосы, ведущей в сторону Чалонга, а затем перезвонил и сообщил о том, что движение возобновлено и в северном направлении.
Следом страница Phuket Info Center опубликовало видео, подтверждающее, что тоннель открыли и для транспорта, направляющегося в сторону Thepkrasattri Rd.
Сообщения о проблемах в тоннеле стали появляться в социальных сетях утром 8 мая, когда водители столкнулись с огромными пробками у Central Festival, связанными с затоплением тоннеля.
Phuket Info Center приводит следующую хронологию вчерашних событий:
2:00 – Дожди начинают затапливать тоннель;
6:30 – В тоннеле происходит авария с участием семи автомобилей, тоннель полностью закрывают;
11:30 – Два насоса для откачки воды выходят из строя;
18:00 – На месте событий работают автоцистерны с помпами;
21:00 – Ликвидация последствий дождей продолжается.
Страница пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщила о закрытии тоннеля только в 17:00 понедельника, 8 мая. Уведомления о возобновлении движения основное информационное ведомство еще не публиковало.