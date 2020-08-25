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Тоннель у Central Festival закроют на три часа 26 августа

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил о временном закрытии тоннеля у Central Festival (Darasamut Underpass) в среду, 26 октября.

Новости Пхукета

25 Августа 2020, 12:54 PM
Тоннель у Central Festival закроют на три часа 26 августа. Фото: Phuket Highways Dept

Тоннель у Central Festival закроют на три часа 26 августа. Фото: Phuket Highways Dept

Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут, рабочим необходимо провести ремонт и обслуживания в центре контроля электросистем, обслуживающих тоннель.

Для проведения работ необходимо будет отключить электричество, ввиду чего освещение и указатели в тоннеле не будут работать. По этой причине тоннель будет закрыт для движени транспорта с 9:00 до 12:00 среды, 26 октября.

«Мы приносим извинения за неудобства, которые могут быть доставлены во время проведения работ», – добавил господин Лохамут.

 

 

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