Тоннель у Central Festival закроют на три часа 26 августа

Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут, рабочим необходимо провести ремонт и обслуживания в центре контроля электросистем, обслуживающих тоннель.
Для проведения работ необходимо будет отключить электричество, ввиду чего освещение и указатели в тоннеле не будут работать. По этой причине тоннель будет закрыт для движени транспорта с 9:00 до 12:00 среды, 26 октября.
«Мы приносим извинения за неудобства, которые могут быть доставлены во время проведения работ», – добавил господин Лохамут.