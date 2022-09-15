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Тоннель у Central Festival закроют на день для установки новых насосов

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о временном закрытии тоннеля у Central Festival (Darasamut Underpass) в следующую среду, 21 сентября.

Новости Пхукета

15 Сентября 2022, 03:20 PM
Уведомление о закрытии тоннеля 21 сентября. Изображение: Phuket Info Center

Уведомление о закрытии тоннеля 21 сентября. Изображение: Phuket Info Center

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттана Пхитхак объявил о временном прекращении движения по тоннелю вечером 14 сентября.

Тоннель необходимо закрыть для установки новых насосов, работы будут проводиться с 8:30 до 16:30. Господин Пхитхак от лица своего ведомства принес извинения за неудобства.

В последний раз тоннель закрывался в августе, причина также была связана с насосами (в уведомлении Департамента скоростных магистралей говорилось об их ремонте).

Также тоннель закрывался в июне, но тогда это было связано с заменой дорожного полотна.

 

 

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