Тоннель у Central Festival закроют на день для установки новых насосов

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттана Пхитхак объявил о временном прекращении движения по тоннелю вечером 14 сентября.
Тоннель необходимо закрыть для установки новых насосов, работы будут проводиться с 8:30 до 16:30. Господин Пхитхак от лица своего ведомства принес извинения за неудобства.
В последний раз тоннель закрывался в августе, причина также была связана с насосами (в уведомлении Департамента скоростных магистралей говорилось об их ремонте).
Также тоннель закрывался в июне, но тогда это было связано с заменой дорожного полотна.