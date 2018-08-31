Тоннель у Central Festival будет закрыт днем 5 сентября

Департамент скоростных магистралей Пхукета сообщил о том, что тоннель Darasamut Underpass, расположенный у ТЦ Central Festival, будет закрыт на несколько часов 5 сентября для проведения ремонтных работ.

31 Августа 2018 14:12:14

Фото: The Phuket News

Уведомление о временном закрытии тоннеля было опубликовано сегодня, 31 августа. Документ подписан главой Департамента скоростных магистралей Пхукета Сомвангом Лоханутом.

Ожидаемое время закрытия тоннеля – с 9:00 утра до 15:00 дня. Впрочем, господин Лоханут отметил, что тоннель откроют, как только работы будут завершены.

«Я приношу извинения за неудобства», – добавил господин Лоханут.

Закрытие тоннеля связано с необходимостью провести работы по обслуживанию и замене элементов систем освещения и откачки воды.