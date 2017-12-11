Тоннель у Central Festival будет закрыт для движения ближайшей ночью

Движение по тоннелю у Central Festival будет закрыто с 22:00 сегодняшнего дня до 5:00 утра следующего (11 и 12 декабря соответственно).

11 Декабря 2017 12:40:37

Тоннель будет временно закрыт, чтобы рабочие могли провести ремонт системы освещения и заменить трансформатор, не выдержавший нагрузки и взорвавшийся накануне. Об этом «Новостям Пхукета» заявили в полиции Вичита.

Как пояснил сотрудник полиции, с которым связался корреспондент редакции, сейчас в тоннеле работает временная система освещения. Ремонт основной системы начнется в 22:00 понедельника, 11 декабря.

«Резервная система будет работать до 22:00, после чего тоннель будет закрыт для проведения ремонта. Все полосы будут закрыты с 22:00 и до 5:00», – заявил собеседник редакции.

«По соображениям безопасности ремонт должен быть проведен максимально оперативно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавил он.