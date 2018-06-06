Тоннель у Central Festival будет частично закрыт 7 июня

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о проведении технических работ в тоннеле Darasamut Underpass в четверг, 7 июня. Движение по тоннелю будет ограничено с 9:00 до 15:00 (сперва закроют одну полосу, затем другую).

6 Июня 2018 10:42:41

Фото: Архив The Phuket News

Об ограничении движения по тоннелю у Central Festival объявил ранее на этой неделе директор Пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут.

Как отметил господин Лоханут, в тоннеле необходимо провести обслуживание систем освещения и вентилирования воздуха, на что потребуется около шести часов. После 15:00 движение транспорта будет нормализовано.

«Мы приносим извинения за неудобства», – добавил он.

Руководить работами будет господин Варакорн Джавана из Департамента скоростных магистралей. Господин Джавана заверил корреспондента «Новостей Пхукета», что полосы для движения транспорта будут закрываться поочередно, однако четкого графика закрытия полос озвучить не смог.

«Я не могу с уверенностью сказать, какая из полос будет закрыта первой, но обе сразу мы закрывать не будем», – заявил господин Джавана.

«Мы можем подтвердить, что все работы будут закончены к 15:00», – заявил он.