Тоннель у Central держится на вспомогательных насосах

Все три основных насоса в тоннеле у Central Phuket находятся на ремонте, так что откачку воды осуществляют дополнительные помпы, предоставленные официальными лицами в качестве временного решения. Соответствует заявление сделал по итогам инспекции в эти выходные депутат от Move Forward Чалермпонг Сэнгди. Ремонт системы дренажа продлится до середины октября, при этом сейчас практически каждый сильный дождь приводит к тому, что тоннель становится непроходимым для транспорта.

Новости Пхукета

18 Июля 2023, 02:08 PM

Работы по замене насоса в тоннеле Darasamut Underpass в субботу, 15 июля. Фото: Chalermpong Saengdee / Move Forward Party

На девятый год дренажная система в тоннеле под перекрестком у Central перестала справляться с отводом дождевой воды. Начиная c мая каждый серьезный ливень на Пхукете приводит к тому, что Darasamut Underpass становится непроходимым. И если 9 мая потоп оказался сюрпризом для водителей, то к середине июля к любому метеорологическому предупреждению можно дописывать дополнительную строчку: «Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда тоннеля у Central Phuket»

«Этот тоннель был сдан в эксплуатацию почти 10 лет назад, но никогда не проходил капитального обслуживания», – говорил после первого майского потопа политик Вонгсакорн Чанакит из партии Bhumjaithai Party.

«Системы внутри тоннеля могли достичь предела своего срока службы, необходим ремонт. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей всегда делал все, что было в его силах. Он относится к своим обязанностям серьезно, но его бюджета не хватает на поддержание тоннеля в рабочем состоянии. Как я понимаю, в последние несколько лет масштабного ремонта не было вообще», – добавлял политик, боровшийся тогда за кресло в парламенте от провинции Пхукет.

На выборах господин Чанакати не преуспел, все три мандата получили кандидаты от партии Move Forward. И именно от них в июле поступила информация, что Департамент скоростных магистралей все-таки нашел средства на ремонт, хотя публично об этом не объявлял.

Как сообщил пхукетский депутат Сомчарт Течатхаворнчарон, подрядчиком по контракту, подписанному 16 июня, выступает компания Grundfos (Thailand) Co Ltd. Установленный в договоре срок выполнения работ – 120 дней, конкретный дедлайн – 14 октября, то есть в середине самого богатого на дожди месяца.

Указанная в контракте стоимость работ – 1,889 млн бат, то есть порядка 0,3% от общей стоимости тоннеля в 600 млн. Также прописан и штраф за срыв сроков – по 4,7 тыс. бат за день просрочки после 14 октября.

Депутат Чалермпонг Сэнгди инспектировал тоннель у Central в прошлые выходные, когда на Пхукете уже было объявлено новое метеорологическое предупреждение. Департамента скоростных магистралей постарался подготовиться к дождям, предоставив вторую временную помпу вдобавок к уже установленной. Все три основных насоса, как подтвердил господин Сэнгди, в этот момент проходили ремонт – тот самый, который закончится к середине октября.

«Текущий объем резервуара в тоннеле под перекрестком составляет около 693 кубометра, а мощность насосов – 240 кубометров в час. На откачку всей воды требуется три часа», – сообщил политик от Move Forward.

Он также добавил, что из-за грунтовых вод резервуар никогда не бывает до конца пустым. Откачку приходится осуществлять ежедневно, даже если никаких дождей нет.

При этом в Пхукет-Тауне, за ситуацией в котором также следит господин Сэнгди, все пока неплохо. Прочищенные силами заключенных канализация и городской канал Банг-Яй справляются с отводом дождевой воды, так что серьезное затопление пока было только одно. Утром воскресенья, 9 июля, непроходимой стала улица Tha Kraeng Rd., на которой находится Phuket Provincial Hall. Исторический центр перенес этот дождь без какого-либо ущерба.

Более того, мэр Пхукет-Тауна Сарон Ангканапилат на прошлой неделе сообщил, что власти готовы выделить дополнительные 226 млн (более 100 ремонтов дренажа в тоннеле у Central) на дальнейшую защиту Старого города от наводнений. Проект предполагает работы над водоотводом у моста Phra Aram на Phuket Rd. и у Soi Ton Pho дальше по течению клонга Банг-Яй.

Во время дождей 9 июля уровень воды в главном городском канале опасном поднялся, но выхода из берегов не произошло.