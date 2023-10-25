Тоннель у Central cнова закрывается для движения из-за насосов

На перекрестке у Central Phuket снова пробки сегодня (25 октября) и еще более серьезные ожидаются завтра (26 октября). Движение транспорта по тоннелю у Central Phuket было внепланово прекращено в южном направлении в середине дня 25 октября. О закрытии сообщила страница Phuket Info Center, назвавшая в качестве причины ремонт насосов. Также с ремонтом насосов связано анонсированное накануне закрытие тоннеля в обе стороны с 9:00 утра до 16:00 дня 26 октября. Соответствующее уведомление выпустил пхукетский офис Департамента скоростных магистралей. Ни Phuket Info Center, ни профильный Департамент не упоминают, что вообще-то по июньскому контракту подрядчик Grundfos (Thailand) Co Ltd должен был завершить все ремонтные работы еще 14 октября, а за просрочку в договоре прописаны штрафы.

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Несмотря на истечение сроков, отведенных подрядчику Grundfos (Thailand) Co Ltd на ремонт насосов в тоннеле у Central Festival, связанные с дренажной системой работы продолжаются. Одна полоса в тоннеле была внепланово закрыта сегодня и обе будут планово закрыты завтра – с 9:00 до 16:00 четверга, 26 октября.

Департамент скоростных магистралей Пхукета выпустил уведомление об очередном закрытии тоннеля Darasamut Underpass утром 24 числа. На документе стоит подпись главы офиса Юттханы Пхитака, который четыре месяца назад подписывал контракт на починку насосов к середине октября.

В течение дня 24 октября публикацией Департамента скоростных магистралей поделились главные новостные страницы Пхукета, а вечером копию предупреждения опубликовал провинциальный офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

Ни локальные СМИ, ни официальные лица ничего не сказали о том, на каком этапе находится весь проект по ремонту насосов, которые в мае перестали справляться с нагрузкой, что привело к серии затоплений Darasamut Underpass.

Нет публичных комментариев и от пхукетских депутатов партии Move Forward, которые в первые месяцы после выборов уделяли много внимание наводнениям в тоннеле, но затем переключились на другие темы.

В частности, именно депутат Сомчарт Течатхаворнчарон сообщил о том, что еще в середине июня пхукетский офис Департамента скоростных магистралей подписал контракт на починку системы откачки воды. Представитель Move Forward сообщил об этом через месяц после подписания контракта, но официальные лица решили не раскрывать этот факт в принципе.

Именно из опубликованных политиком документов стало известно, что Департамент скоростных магистралей поручил задачу подрядчику Grundfos (Thailand) Co Ltd. Срок выполнения работ был установлен как 120 дней, в качестве конкретного дедлайна прописана дата 14 октября 2023 года.

Указанная в контракте общая стоимость работ составляла 1,889 млн бат. Также были прописаны и штрафы за срыв сроков – по 4,7 тыс. бат за каждый день просрочки поле 14 октября.

Затем подробности добавил Чалермпонг Сэнгди из той же партии Move Forward, депутаты от которой получили все три пхукетких мандата в парламент. Он, в частности, подтвердил, что из строя вышли все три основных насоса, так что тоннель держится на мобильных помпах. Кроме того, политик добавил, что из-за грунтовых вод насосы нужно запускать даже в дни, когда нет никаких дождей.

Прописанный в контракте срок работ истек десять дней назад, однако об окончании ремонта не сообщалось. При этом в последнем уведомлении Департамент скоростных магистралей прямо говорится, что тоннель будет закрыт 26 октября для «демонтажа и ремонта насосов». О том, как эти «демонтаж и ремонт» связаны с контрактом Grundfos, никакой информации нет.