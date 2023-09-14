Тоннель у Central будет временно закрыт для транспорта 14 сентября

Тоннель Darasamut Underpass, находящийся у торгового центра Central Phuket, будет закрыт 14 сентября для проезда транспорта с 10:00 до 15:00. Уведомление пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей было опубликовано на странице ведомства 13 сентября, а дата на самом документе – 12 сентября. Однако предупреждение осталось незамеченным.

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 10:44 AM

Тоннель Darasamut Underpass закроют 14 сентября для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

В уведомлении за подписью главы ведомства Юттханы Пхитака говорится, что проезд по тоннелю Darasamut Underpass будет прекращен для проведения дальнейших работ по модернизации и ремонту дренажной системы. Работы должны продлиться с 10:00 до 15:00. Департамент скоростных магистралей приносит извинения за неудобства.

После начавшихся в мае затоплений Darasamut Underpass официальные лица пришли к выводу о необходимости замены всех трех основных насосов для откачки воды из тоннеля.

Подрядчиком по контракту, подписанному 16 июня, выступает компания Grundfos (Thailand) Co Ltd. Установленный в договоре срок выполнения работ – 120 дней, конкретный дедлайн – 14 октября, то есть в середине самого богатого на дожди месяца.

Указанная в контракте стоимость работ – 1,889 млн бат, то есть порядка 0,3% от общей стоимости тоннеля в 600 млн. Также прописан и штраф за срыв сроков – по 4,7 тыс. бат за день просрочки после 14 октября.