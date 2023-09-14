Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тоннель у Central будет временно закрыт для транспорта 14 сентября

Тоннель Darasamut Underpass, находящийся у торгового центра Central Phuket, будет закрыт 14 сентября для проезда транспорта с 10:00 до 15:00. Уведомление пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей было опубликовано на странице ведомства 13 сентября, а дата на самом документе – 12 сентября. Однако предупреждение осталось незамеченным.

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 10:44 AM
Тоннель Darasamut Underpass закроют 14 сентября для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

Тоннель Darasamut Underpass закроют 14 сентября для ремонтных работ. Фото: Department of Highways

В уведомлении за подписью главы ведомства Юттханы Пхитака говорится, что проезд по тоннелю Darasamut Underpass будет прекращен для проведения дальнейших работ по модернизации и ремонту дренажной системы. Работы должны продлиться с 10:00 до 15:00. Департамент скоростных магистралей приносит извинения за неудобства.

После начавшихся в мае затоплений Darasamut Underpass официальные лица пришли к выводу о необходимости замены всех трех основных насосов для откачки воды из тоннеля.

Подрядчиком по контракту, подписанному 16 июня, выступает компания Grundfos (Thailand) Co Ltd. Установленный в договоре срок выполнения работ – 120 дней, конкретный дедлайн – 14 октября, то есть в середине самого богатого на дожди месяца.

Указанная в контракте стоимость работ – 1,889 млн бат, то есть порядка 0,3% от общей стоимости тоннеля в 600 млн. Также прописан и штраф за срыв сроков – по 4,7 тыс. бат за день просрочки после 14 октября.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге
Полиция пришла с проверкой в русский мотопрокат на Пхукете
Подъемный кран упал у строящегося торгового центра в Чалонге
Таиланд вводит безвизовый режим для Казахстана и Китая с 25 сентября
Иностранец на скутере пробил заднее стекло ехавшей перед ним машины
Китаец с визой Thailand Elite арестован в Раваи по запросу из КНР
Число смертей на дорогах Пхукета превысило 100 с начала года
Россияне и китайцы продолжают заселять квартал у Central Phuket
Туриста достали из воды без пульса и вернули к жизни при помjщи CPR в Патонге
Полиция разогнала сходку тайской молодежи в Ко-Кэу
Российские туроператоры расширяют предложение туров на Пхукет
Иммиграционное бюро пришло проверять россиян в фирме Art Detailing Phuket
Чеченские бойцы ММА арестованы на Пхукете в связи с делом об ограблении и пытках
Количество легальных такси в мобильных приложениях утроилось на Пхукете
Последнего рыбака с затонувшей лодки нашли мертвым в море

 

SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 