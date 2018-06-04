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Тоннель из Кату в Патонг и железная дорога ждут инвесторов

Два ключевых инфраструктурных проекта на Пхукете – легкая железная дорога и тоннель в Патонге – вошли в стадию поиска компаний, желающих присоединиться к частно-государственному партнерству (РРР) по реализации каждого из планов.

Новости Пхукета

4 Июня 2018 13:09:23

Вилайрат Сирисопонсилп и Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept
Вилайрат Сирисопонсилп и Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept

О том, что государство приглашает заинтересованных инвесторов к сотрудничеству, объявила 1 июня заместитель глава Управления транспортной и дорожной политики и планирования (ОТР) Вилайрат Сирисопонсилп. Заявление госпожа Сирисопонсилп сделала в ходе визита на Пхукет, где у нее состоялась встреча с губернаторов Норрпхатом Плодтхонгом.

Госпожа Сирисопонсилп отметила, что общий бюджет проекта железной дороги на Пхукете в настоящий момент составляет 39,406 млрд бат.

«Это общая стоимость прокладки железнодорожной ветки от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга до кольца Чалонга в целях развития транспорта и туризма на Пхукете», – заявила госпожа Сирисопонсилп.

Представительница Минтранса отметила, что доклад об оценке экологического влияния проекта (EIA) был передан на рассмотрение профильными органами Министерства природы еще в январе.

«Минтранс уже передал проект Управлению скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA), которое отвечает за разработку параметров частно-государственного партнерства. MRTA совместно с частными инвесторами и Комитету по транспорту пхукета разработает эти параметры в соответствии с рекомендациями Управления природных ресурсов и экологической политики и планирования (которое утверждает EIA). Это займет около четырех месяцев. После завершения соответствующей работы начнется процесс приема заявок от заинтересованных компаний протяженностью восемь месяцев», – рассказала госпожа Сирисопонсилп.

По словам представительницы Минтранса, бюджет проекта по прокладке тоннеля из Кату в Патонг сейчас составлет 13,917 млрд бат. Из этой суммы 5,686 млрд должны пойти на выкуп земли, а 8,231 млрд – непосредственно на тоннель.

Проект предполагает прокладку тоннеля протяженностью 1,85 км под холмом Патонг-Хилл и организацию подъездных эстакад со стороны Кату (1,23 км) и Патонга (900 м). Тоннель должен иметь две полосы для движения машин и две – для мотоциклов.

«Проект также открыт для частных инвесторов, что было одобрено в мае этого года», – заявила госпожа Сирисопонсилп.

«Сейчас ведется разработка параметров частно-государственного партнерства. После окончания работ документы будут переданы на рассмотрение центральному правительству», – добавила она.

 

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