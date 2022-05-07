Том Сломан выиграл дебютный турнир Beautiful Thailand Swing в Лагуне

Том Сломан никогда не сомневался, что ему по силам тот самый гольф, который показывают по телевизору и в котором стоят на кону солидные деньги. Старт карьеры у англичанина был непростым, но вера в успех и постоянная работа не могли не принести плоды, и вот результат – путевка в большой спорт стала реальностью.Сам Сломан признается, что никогда не думал, что билет в высшую лигу он получит в Азии. Однако свою первую победу, занесенную в Official World Golf Ranking, он одержал именно здесь.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 05:11 AM

Том Сломан после победы в Лагуне. Фото: Kritsanaphong Rattanatong

В четверг, 5 мая, в пхукетской Лагуне завершился Laguna Phuket Challenge, первый из четырех турниров серии Beautiful Thailand Swing (BTS), которую совместно проводят Asian Development Tour (ADT) и MENA Tour. Призовой фонд соревнований в Лагуне составлял 75 тыс. долл. (2,6 млн бат), из которых 13 тыс. (446 тыс. бат) на правах победителя забрал 25-летний Сломан. Полученных призовых, безусловно, хватит на то, чтобы отметить победу, но часть из них имеет смысл отложить на авиабилеты, поскольку победа на Пхукете открыла соответствующие возможности.

После триумфа в Лагуне британец возглавляет список участников тура Journey to Jordan, проводимого MENA, имея в копилке по итогам пяти событий чуть больше 27 тыс. долл. (928 тыс. бат). В затылок дышат двое других британцев – Дэвид Лэнгли и Дэвид Хэгью. Если он удержится в лидерах по итогам всех четырех турниров BTS, то получит путевку на новый турнир азиатского тура с призовым фондом в 1,5 млн. долл., а это уже совсем другой уровень. Кроме того, участников первой десятки рейтинга ждут билеты на два соревнования ADT и в финал Asian Tour Q-School. Учитывая текущие результаты Сломана, они у него почти в кармане, так что уроженцу Сомерсета, возможно, придется всерьез подумать, какое место гольф занимает в его жизни – уж не центральное ли.

«Моя цель – это, очевидно, попасть однажды на PGA Tour и, надеюсь, начать выигрывать турниры-мейджоры. Конечно, это большая цель, но я уверен, что у меня есть игра достаточного уровня для этого, и все получится, если пойдет хорошо», – заявил Сломан журналисту Кентe Грею, освещающему события MENA Tour.

Если смотреть на пхукетский результат, то игра на Пхукете идет у Сломана, действительно, неплохо. Три раунда с результатами 64-65-63 при паре в 70, итог – 191 удар, на 19 меньше пара. У занявшего второе место Пусита Супупрамая – 196 ударов (минус 14), третью строчку поделили Чэнь Гусинь и Павин Ингкхапрадит – 198 ударов (минус 12).

Партнерство MENA и ADT сейчас открывает большие возможности, соглашается с интервьюером Сломан. Турниров много, все они большие, участвующие игроки – серьезные соперники, обещаемые призовые – приличные деньги.

«Все, что связано с азиатским туром, сегодня, конечно, весьма большое дело», – говорит англичанин.

Впрочем, чтобы думать о призовых и билетах на престижные турниры, нужно не забывать выигрывать. В Лагуне Сломан показал, что лучший рецепт победы – стабильность и спокойствие. К финальной игре на Пхукете англичанин подошел с отрывом всего в два удара от Пусита Супупрамая и Йеспера Алма, затем на первых семи лунках сделал два берди, после увеличил отрыв на лунках 11-12 и закрепил победу на лунке 13.

Таец Супупрамай до самого конца пытался догнать почти не ошибавшегося англичанина, но тот не давал ему шансов. А вот шведский конкурент крепко ошибся, причем настолько, что в итоге даже не уложился в пар, потратив на прохождение поля 78 ударов, что стало вообще худшим результатом среди всех участников финального раунда. В первые же дни у него все получалось прекрасно.

Если зайти на страницу Сломана в Official World Golf Ranking, то победа на Laguna Challenge сейчас возглавляет список его лучших выступлений – она принесла ему полновесные 4 очка и 621 место в общем рейтинге сразу после окончания турнира.

«Очевидно, я доволен первой победой в рейтинге OWGR... Я долго ее ждал», – признается британец.

Стоит добавить, что в эти выходные на Пхукете стартует уже следующий турнир BTS – Laguna Phuket Cup. Заключительные два – Blue Canyon Classic и Blue Canyon Open пройдут 13-15 и 18-20 мая соответственно. В каждом на кону будут 75 тыс. долл.