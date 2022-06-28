ТНА: Половина отелей Пхукета ждет высокого сезона, чтобы вернуться к работе

Туристический бизнес Пхукета вошел в 2022 год с надеждой на российский рынок, а завершил первые шесть месяцев на волне оптимизма от индийских прибытий, которые сейчас составляют половину от всего зарубежного турпотока. Впрочем, половина отелей острова по-прежнему закрыта, и владельцы ждут высокого сезона, когда количество отдыхающих, как ожидается, хоть на сколько-нибудь приблизится к докризисным.

Новости Пхукета

29 Июня 2022, 09:00 AM

Туристы в Пхукет-Тауне. Фото: Dusida Worrachaddejchai / Bangkok Post

Согласно данными Иммиграционного бюро, сейчас аэропорт Пхукета принимает порядка 4+ тыс. иностранных пассажиров в сутки, что заметно ниже допандемийных отметок даже по меркам низкого сезона. Впрочем, на фоне двух лет кризиса и такие цифры вселяют в отельеров оптимизм.

Как отметил в беседе с Bangkok Post президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Суксит Сувундиткун, отельный бизнес на Пхукете постепенно возвращается к жизни. Заполняемость номерного фонда в мае поднялась в среднем до 40%, благодаря туристам из Индии, Сингапура, Австралии и Великобритании, лидирующим по прибытиям.

Господин Сувундиткун особо выделил показатели индийского сегмента, который с 1 мая по 25 июня обеспечил 52,2 тыс. визитов. У находящегося на второй строчке Сингапура за этот же срок – 19,3 тыс., то есть открыв индусов очень значителен.

«Ситуация на Пхукете в большинстве своем вернулась к норме, туристы в некоторых местах, таких как Патонг, начинаются снимать маски, после того как на прошлой неделе Таиланд отменил требование об их обязательном ношении. Распространение новых подвариантов коронавируса не оказывает пока что негативного эффекта на ожидания», – поделился своей оценкой ситуации глава южного отделения ТНА.

Бизнес рассчитывает, что индийский турпоток останется значительным и в июле, благодаря прямым рейсам Thai Smile Airways, Go First Airlines и Indigo Airlines на Пхукет из таких ключевых городов Индии, как Дели, Калькутта, Бангалор и Мумбаи.

На июль запланированы 85 прямых рейсов на Пхукет из-за рубежа, которые должны осуществить 15 авиакомпаний. Среди направлений – уже упомянутая Индия, ОАЭ, Сингапур, Малайзия, Австралия, Катар, Израиль, Великобритания. Прямых полетов из России и стран Европы не ожидается, но есть различные варианты с пересадками на Ближнем Востоке. Прогнозируемая загрузка подтвержденных рейсов – 80%.

При этом именно дальнемагистральные рейсы нужны Пхукету для того, чтобы двигаться вперед по пути возврождения туристического бизнеса и отельной сферы. Около 50% гостиниц по-прежнему не вернулись к работе, поскольку турпоток с ключевых рынков остается слабым, а низкий сезон выступает дополнительным негативным фактором.

В ТНА ожидают, что большинство отелей острова вернутся в бизнес в октябре, то есть к началу высокого сезона. Bangkok Post также упоминает возобновление чартерных рейсов из России ближе к концу года, но никак не объясняет, на чем основывает надежда на возобновление полетов.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) заявил, что, согласно информации, полученной от российских туроператоров, особо высоких спрос на полеты в Королевство наблюдается со стороны Новосибирска, Владивостока и других городов не европейской части России. Однако реализовать этот спрос мешает банальное отсутствие прямых рейсов.

Также проблемой остается и отсутствие китайского турпотока. Говоря с Bangkok Post, господин Сувундиткун отметил, что в докризисный 2019 год прибытия на Пхукет из Китая составили 3 млн человек, то есть около трети от всех визитов из-за рубежа. Без возобновления поездок китайских туристов говорить о полноценном восстановлении отельного сегмента на Пхукете сложно.

Господин Сувундиткун подчеркнул, что, несмотря на распространенный стереотип, китайские туристы останавливаются в отелях всех категорий: от бюджетных до люксовых. При этом, в отличие от европейцев, они не так сильно тяготеют к пляжным комплексам. Зачастую китайские гости живут вообще совсем не близко к побережью.

«Это означает, что без них восстановление отельной отрасли будет неравномерным», – заявил глава южного отделения ТНА.

















