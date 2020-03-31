ТНА: 87% отелей Пхукета планируют закрыться в апреле

Подавляющее большинство отелей Пхукета намерены временно закрыться в апреле на фоне фактической изоляции острова от внешнего мира и отсутствия турпотока. Соответствующее заявление сделал президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн. Согласно данным господина Кхупонгсакорна, закрытие планируют 87% всех пхукетских гостиниц.

Новости Пхукета

31 Марта 2020, 02:25 PM

Бары и клубы Пхукета уже получили распоряжение закрыться, но в отношении отелей такого приказа не было. Фото: Муниципалитет Патонга

При этом президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам выступил с инициативой о том, что закрытие отелей должно быть организовано официально. В понедельник, 30 марта, РТА предложила губернатору Пхакапхонгу Тавипатане выпустить соответствующее распоряжение для всех 400 зарегистрированных пхукетских отелей.

По оценкам господина Руктэнгама, сейчас на Пхукете находятся около 3 тыс. зарубежных туристов, причем большинство из них должны покинуть остров до назначенного на 10 апреля закрытия пхукетского аэропорта.

В пользу официального распоряжения о закрытии отелей высказался и консультант ТНА Сурапонг Течарувичит. Как отметил господин Течарувичит, закрытие по приказу властей позволит оставшимся без работы сотрудникам без проблем получить положенные выплаты из Фонда социальной защиты.

«На прошлой неделе ТНА обсудила ситуацию с Министерством труда, но достичь заявленной цели по защите своих сотрудников не смогла. Операторам отелей в провинциях приходится обращаться непосредственно к своим губернаторам, чтобы те официально одобрили закрытие бизнеса и позволили людям получить выплаты из Фонда соцзащиты», – цитирует Bangkok Post слова господина Течарувичита.

Как отметил консультант ТНА, речь идет о 1,63 млн сотрудников, из которых 978,3 тыс. работают по минимальной ставке оплаты труда.

По словам господина Течарувичита, отели пытаются поддерживать персонал, в частности, предоставляя бесплатное проживание и питание тем, кто в этом нуждается. Однако платить зарплаты операторам гостиничного бизнеса все сложнее, «поскольку никто не знает, как долго продлится пандемия».