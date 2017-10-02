TMD выпустил новое метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное метеорологическое предупреждение.

2 Октября 2017 17:53:56

В прошлую субботу погода еще позволяла заниматься серфингом, то на ближайшие дни прогноз неблагоприятный. Фото: The Phuket News

Согласно прогнозу TMD, вплоть до пятницы, 6 октября, на Пхукете и в ближайших провинциях ожидаются регулярные сильные дожди. Синоптики не исключают наводнений и оползней.

Высота волн в Андаманском море может достигать 2 м. Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерным судам предписывается не выходить в море.

Метеорологическое предупреждение было опубликовано в 17:00 понедельника, 2 октября. Синоптики уточнят информацию через 12 часов.