Тишина – золото: Электричество на борту без шума генератора

Специалисты Octopus Electrical Marine рассказывают о том, как можно сделать яхту более комфортабельной как для себя, так и для клиентов.

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Наступило то время года, когда значительная часть пхукетского флота яхт и катеров покидает акваторию и отправляется на стоянку на берегу. Кто-то из владельцев таким образом просто страхует свои суда от сезонных штормов, другие же совмещают стоянку с проведением необходимых ремонтных и модернизационных работ, о чем свидетельствует увеличившееся количество звонков в наш офис в последние недели.

Возможность еще на шаг приблизить свою яхту к лодке мечты упускать не стоит. Один из возможных вариантов модернизации, о котором яхтсмены и владельцы катеров лишь начинают узнавать в эти дни, заключается в избавлении от постоянного шума генераторов во время плавания. На рынке действительно есть предложения, позволяющие обеспечить это.

Давайте признаем, постоянный шум генератора всегда был одной из самых раздражающих вещей на борту как днем, когда вы отдыхаете с книгой, так и ночью, когда вы спите. Теперь же наслаждаться плаванием можно в полной тишине и покое, вообще без посторонних звуков: только ветер, волны и вы.

Малые и средние судовые генераторы бывают самыми разными, но все эти устройства объединяет наличие общих родовых болезней. В дополнение к упомянутому шуму, раздражающему владельца и клиентов, это еще и постоянная вибрация, что беспокоит людей, думающих об окружающей среде. Кроме того, не стоит забывать, что во время плавания генераторы обычно работают 24 часа в сутки, для чего приходится брать на борт дополнительное горючее. Надежность традиционных систем также вызывает вопросы, а их ремонт и обслуживание достаточно дороги. Плюс обычные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы на уровне около трех лет. Когда же лодка возвращается в марину и нужды в генераторе уже нет, расходы никуда не пропадают, поскольку теперь судно потребляет электричество от наземной линии, а тариф не всегда приятен.

При этом многие владельцы лодок до сих пор просто не знают, что прогресс в сфере инверторных технологий уже сейчас позволяет обеспечить все потребности лодки за счет связки инвертора (на 100 кВт или больше) и современных литий-фосфатных батарей. Таким образом можно обеспечить постоянную работу и кондиционеров, и другого судового электрооборудования. Нужны лишь инвертор с достаточными под потребности лодки характеристиками и подходящая сборка литий-фосфатных аккумуляторов. Чем больше батарея, тем дольше срок автономной работы – все просто.

Отдельно стоит отметить такую опцию, как установка на борту солнечных панелей. Это поможет сократить существенно сократить расходы на подзарядку аккумуляторов во время стоянки в марине. В пхукетском климате панели будут обеспечивать систему бесплатным солнечным электричеством в течение фактически 10 часов в день. Сборка из инвертора и банка литий-фосфатных батарей позволяет сократить время работы генератора на 75%, потребление топлива – на 50-75%, счета за обслуживание – на 75%.

При этом срок службы литий-фосфатных аккумуляторов превышает 20 лет, что полностью снимает вопрос о сроке жизни аккумуляторных батарей на борту. Правильно подобранный банк аккумуляторов позволит запитать от них и помпы, и кондиционер. При этом систему можно настроить на автоматическое включение и выключение генератора в зависимости от уровня заряда батарей. Более того, наличие стабильного источника переменного тока на борту позволяет использовать для приготовления еды удобные и безопасные индукционные плитки, отказавшись от газовых баллонов и перестав волноваться о риске пожара на борту.

В следующих статьях этого цикла мы расскажем вам о других современных технологиях в сфере судовой электрики, которые буквально могут изменить вашу жизнь на борту. Оставайтесь с нами.

Материал подготовлен Octopus Electrical Marine. Компания базируется в пхукетской марине Phuket Boat Lagoon, за плечами ее специалистов – более 40 лет суммарного опыта в яхтенном деле, включая современные технологии. Контактный телефон: +66 (0) 76 600143. Эл. почта: sales@octopusasia.com. Сайт: www.octopusasia.com.