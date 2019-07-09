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Тинейджер разбился на мотоцикле на мосту Тхепсрисин

Подросток погиб в результате мотоциклетной аварии, произошедшей ночью 9 июля на мосту Тхепсрисин (Thepsrisin Bridge). От полученных травм 18-летний юноша скончался на месте.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Июля 2019, 10:57 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об аварии на мосту Тхепсрисин на южной окраине города около 4:20 утра вторника, 9 июля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили труп молодого человека и поврежденный мотоцикл Honda Wave. К моменту прибытия помощи юноша признаков жизни не подавал.

При себе у погибшего было обнаружено удостоверение личности тайского образца на имя 18-летнего Ворапона Тхунгкэу. Тело погибшего тинейджера доставили в морг больницы Vachira Hospital.

Согласно данным предварительного расследования, молодой человек направлялся на мотоцикле в сторону Sakdidet Rd. со стороны Сапан-Хина и потерял управление, зацепив придорожный бордюр. Защитного шлема на голове тинейджера не было, и удар об асфальт стал фатальным. В настоящий момент полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения. Окончательного заключения по факту ДТП еще не сделано.

 

 

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