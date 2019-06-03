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Тинейджер погиб в результате столкновения двух скутеров в Таланге

Два скутера под управлением тайских подростков столкнулись на Srisoonthorn Rd. вечером 31 мая. В результате аварии один юноша погиб, второй получил травмы.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июня 2019, 09:11 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии напротив отделения банка Krungsri на Srisoonthorn Rd. поступило в полицейский участок Чернг-Талей вечером 31 мая.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденные скутеры Honda Click и Honda Scoopy и двух управлявших ими подростков: 17-летнего Даранпхопа Панджарака и 16-летнего Ситсанока Хонгкума.

К моменту прибытия помощи Даранпхоп Панджарак был без сознания, из ушей и носа подростка текла кровь. Молодого человека доставили в больницу Thalang Hopspital, но спасти его врачам не удалось. Ситсанок Хонгкум также был доставлен в больницу, но ему повезло избежать серьезных травм.

Как пояснили в полиции, скутеры двигались в попутном направлении близко друг к другу. В какой-то момент Даранпхоп Панджарак совершил маневр, на который Ситсанок Хонгкум не успел отреагировать. Скутер Ситсанока врезался в заднюю часть байка Даранпхопа, после чего оба подростка оказались на асфальте. Полиция не уточнила были ли на головах подростков защитные шлемы.

 

 

 

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