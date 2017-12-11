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Тинейджер погиб в мотоциклетной аварии у парка Suan Luang

Тайский подросток скончался после того, как его мотоцикл рухнул в водоем в районе парка им. Рамы IX (Suan Luang Park) и школы Dowroong Wittaya в ночь на 10 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Декабря 2017 12:04:43

Авария произошла около 3:40 ночи на небольшой улице Soi Muban Chao Fa, отходящей от Chao Fa East Rd. в западном направлении позади дилерского центра Toyota.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили лежащее в канале тело 18-летнего Раттапума Ратчадерма из провинции Транг. Его мотоцикл Suzuki находился рядом, наполовину погруженный в воду. Тело погибшего юноши было доставлено в морг больницы Vachira Hospital.

«Очевидцы рассказали, что Раттапум двигался по Soi Muban Chao Fa от Chao Fa East Rd. в западном направлении. Мы полагаем, что он либо ехал слишком быстро и потерял управление, либо пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, и рухнул в канал. Впрочем, расследование еще не закончено, мы еще должны проверить записи с камер видеонаблюдения», – заявил подполковник Сучарт Милампонг из полиции Пхукет-Тауна.

 

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