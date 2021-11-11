Тинейджер, объявленный в розыск за убийство, сдался полиции

Полиция подтвердила задержание главного подозреваемого по делу об убийстве 18-летнего Накарина Сомбуна в Раваи. Напавший на него 19-летний Буньяпат (Нот) Петчарат добровольно явился в полицейский участок вичита около 3:00 утра 11 ноября, примерно через восемь часов после убийства.

Иккапоп Тхонгтуб

Всем фигурантам дела предъявят одни и те же обвинения. Фото: Полиция Чалонга

Всем фигурантам дела предъявят одни и те же обвинения. Фото: Полиция Чалонга

Как пояснил шеф полиции Чалонга полковник Саравут Чупрасит, к моменту сдачи подозреваемого полицейские уже имели на руках ордер на его арест.

На основании документа Буньяпату будут предъявлены обвинения в групповом нападении, повлекшем за собой причинение травм или смерти; ношение ножа в общественном месте; нарушении границ частной собственности вооруженным лицом. Складной нож, которым было совершено убийство, Буньяпат передал полицейским.

Как сообщалось раньше, сообщение об убийстве 18-летнего Накарина Сомбуна поступило в полицейский участок Чалонга около 19:00 среды, 10 ноября. Прибыв по указанному адресу, полицейские и спасатели обнаружили тяжело раненого юношу, получившего не менее десяти ножевых ранений и находившегося без сознания.

Спасатели провели необходимые процедуры на месте, после чего скорая помощь доставила пострадавшего в больницу Chalong Hospital. Однако спасти жизнь молодого человека медикам не удалось.

Полковник Чупрасит уточнил ряд обстоятельств нападения, которые до этого излагались неверно или не излагались вовсе. В частности, офицер указал, что у Накарина был некий конфликт с Буньяпатом, на фоне которого последний в компании двух других молодых людей и двух девушек приехал к юноше.

Группа прибыла к дому жертвы на двух мотоциклах, после чего Буньяпат вошел внутрь и начал драку с Накарином. Через какое-то время конфликтующие покинули помещение и продолжили драку на улице. Полковник Чупрасит не уточнил, в какой момент Буньяпат достал нож, но подтвердил, что тот нанес противнику не менее десяти ударов.

«После этого подозреваемые покинули место событий на своих мотоциклах. Пострадавший в тот момент еще был жив. Его доставили в Chalong Hospital и он скончался в больнице», – отметил полковник Чупрасит.

В настоящий момент задержан лишь Буньяпат. Сопровождавшие его юноши и девушки объявлены в розыск. По словам главы полиции Чалонга, следствию известны их имена.

Согласно судебному ордеру, всем пятерым будут предъявлены идентичные обвинения, добавил полковник Чупрасит.

Офицер ничего не сказал о сути конфликта между молодыми людьми, результатом которого стало убийство.





