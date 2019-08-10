Тинейджер на мотоцикле украл сумочку у туристов из Малайзии в районе Най-Янга

Два туриста из Малайзии сообщили в полицию Саку о том, что стали жертвами грабителя на трассе 4031 в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

Туристы из Малайзии Сивакумар Патчимутху и Шиямала Наваратнам обратились в полицию Саку около 22:30 вечера четверга, 8 августа. Иностранцы сообщили дежурному офицеру, что двумя часами ранее стали жертвами грабителя на мотоцикле, похитившего у них сумку с деньгами, документами и ценными вещами.

Согласно заявлению потерпевших, инцидент произошел, когда пара на скутере возвращалась из ресторана в свой отель. В какой-то момент с малайзийцами поравнялся молодой мотоциклист, выхвативший у госпожи Наваратнам ее сумочку и уехавший вперед.

Пара продолжила движение и вскоре заметила грабителя, разговаривавшего с неким человеком. Тинейджер также увидел ограбленных им иностранцев, после чего вскочил на свой мотоцикл и скрылся.

В украденной у Наваратнам сумочке находились документы, мобильный телефон, очки, золотой браслет и около 20 тыс. бат в малайзийских ринггитах и долларах США.

В полицейском отчете указывается, что физического вреда грабитель иностранцам не причинил.