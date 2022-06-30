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Тинейджер из Австралии погиб при падении с крыши отеля в Патонге

Полиция Патонга расследует смерть 19-летнего австралийца, насмерть разбившегося в результате падения с крыши отеля 29 июня. Инцидент произошел меньше, чем через месяц после гибели россиянки Евгении Смирновой, упавшей с внешней лестницы между балконами восьмого и девятого этажей кондоминиума в том же городе.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Июня 2022, 02:51 AM
19-летний австралиец разбился в Патонге. Фото: Полиция Патонга

19-летний австралиец разбился в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Сообщение о гибели иностранца поступило в полицию Патонга около 17:50 среды, 29 июня. Информацию принял заместитель начальника участка подполковник Кокиат Бунплод.

Местом событий оказалась улица Rat-U-Thit 200 Pee Rd. Тело погибшего тинейджера находилось на крыше небольшой постройки, которая в результате падения оказалась пробита насквозь. Молодой человек был одет в шорты без рубашки или футболки, полиция уже установила его имя, но оно не раскрывается до уведомления родственников.

Работники заведения, на крышу которого упал молодой австралиец, услышали грохот от удара и бросились на кухню, откуда донесся шум. Увидев тело, застрявшее в пробитой крыше, они сразу вызвали полицейских и спасателей, но иностранец скончался в момент удара.

Друг погибшего австралийца, отдыхавший вместе с ним на Пхукете, рассказал, что они заселились в отель в Патонге 28 июня. Именно он указал, что молодой человек упал с крыши отеля, но полиция не раскрыла других подробностей из показаний иностранца. Труп погибшего юноши доставили в морг больницы Patong Hospital.

Напомним, что ранее в этом месяце руководитель тайской полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн обратился к туристам с просьбой помнить о своей безопасности на отдыхе.

Офицер озвучил соответствующий призыв в свете трагической вечеринки в The Emerald Terrace в Патонге 31 мая, в ходе которой 35-летняя россиянка Евгения Смирнова упала с восьмого этажа и разбилась насмерть. Трем другим иностранцам, находившимся с ней в одной квартире в момент происшествия, предъявлены обвинения в небрежности, повлекшей за собой смерть человека.

Погибшая россиянка и ее друзья в момент происшествия были пьяны, также в их квартире обнаружалсь марихуана в количестве 1 г. К тому времени растение еще не было исключено из списка наркотических средств. 

 

 

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