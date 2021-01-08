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Тинейджер арестован за две кражи пожертвований из одного и того же храма

Полиция Патонга сообщила об аресте 17-летнего подростка, дважды похитившего ящики для пожертвований из храма Wat Suwan Khereewong (Wat Patong). Первая кража была совершена 25 декабря, вторая – 7 января.

Новости Пхукета

8 Января 2021, 09:48 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Как заявил майор Сучарт Чомпхусэнг из полицейского участка Патонга, вор оказался уроженцем провинции Сонгкхла. Вместо полного имени офицер назвал лишь прозвище юноши – мистер Ди.

По словам майора Чомпхусэнга, служащие храма сообщили в полицию о краже в 8 утра 7 января. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что пожертвования были похищены в 2:50 ночи. Злоумышленник демонтировал ящик для денег, после чего вместе с ним покинул храм и уехал на мотоцикле.

Полицейским удалось отследить дальнейшие перемещения вора и арестовать его в многоквартирном доме на Soi Phra Baramee 1 в Патонге. При себе у тинейджера нашлось лишь 427 бат, хотя сам он сознался, что украл 2,7 тыс. Ящик для пожертвований молодой человек выкинул около магазина Tesco Lotus на Phra Phuketkaew Rd в Кату.

Также мистер Ди сообщил о еще одной краже денег из того же храма, совершенной 25 декабря. По всей видимости, в тот раз служащие храма в полицию не обращались.

Юноше предъявили обвинения в краже, совершенной в ночное время с использованием транспортного средства.






 

 

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