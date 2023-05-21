Тихо шурша к прогрессу. Электрические скутеры в Таиланде в 2023 году

Когда-то электрические скутеры были игрушкой для пенсионеров из Раваи, которые почему-то боялись садиться за руль нормальной мототехники. Сейчас эти байки используют Grab и Food Panda, а производители готовятся сделать последний шаг к рынку обычных, не коммерческих потребителей. Рассказываем о нескольких моделях самого разного сегмента и предназначения, которые есть уже сейчас и именно в варианте полноценных байков для дорог общего пользования: с номерами, фарами, дисковыми тормозами и аккумуляторами, позволяющими использовать их для повседневных поездок.

Роман Воробьев

Примерно 20 лет назад я взял в руки свой первый КПК. Если помните, были такие карманные компьютеры – предшественники нынешних смартфонов, опередившие свое время и ставшие прикольной игрушкой для энтузиастов, но не более того. Преждевременно родившиеся девайсы не снискали славы, но именно эти неуклюжие гоминиды проторили дорогу сегодняшним смартфонам.

Я верю, что так же произойдет с электрическими автомобилями и мотоциклами. Их время только наступает, поэтому пока нет даже смысла спорить с теми, кто говорит про их дороговизну или акцентирует внимание на том, что большая часть электричества тоже производится на углеводородном сырье.

Пройдет время, и мы получим достаточно емкие батареи для машин и мотоциклов, как получили их для телефонов. Пройдет время, и мы научимся эффективно получать ток не за счет сжигания останков древней фауны, а от огромного термоядерного реактора в небе, безостановочно посылающего в пространство чистую энергию, которую нужно просто взять.

И в том прекрасном мире Tesla отправится в музей к моему Hewlett Packard, чтобы стоять под одной табличкой – Apparatus Habilis, уже «умелый», но ставший лишь ступенью на лестнице эволюции.

Рассвет над Най-Харном

Электрические скутеры были на Пхукете дольше, чем The Phuket News. Я помню старые номера газеты и редкие статьи про эти странные аппараты для перевозки немецких пенсионеров по маршруту дом-пляж-бар. Маломощные, неуклюжие, без номеров... Они были забавными игрушками для престарелых фарангов и тех странных людей, которые считали их безопаснее мотоциклов.

Впрочем, на острове уже тогда были электрические трудяги, которые не вызывали никаких вопросов. Они с утра до вечера вкалывали в отелях и на полях для гольфа, причем если поле для гольфа обычное ровное, то в условном Kata Rocks электрокару приходилось взбираться на вполне себе серьезные склоны. И он справлялся.

Я помню, как появились электрические тук-туки, кажется, в Movenpick. Как тайский университет то ли в Тхонбури, то ли где-то еще запускал прокат полноценных электрических скутеров у себя в кампусе, а я читал статью Bangkok Post об этом и после подсчета на пальцах приходил к выводу, что такая штука отлично возила бы меня в офис.

Были разные проекты от китайских и японских производителей, предназначенные для обкатки технологий. Было начало строительства в Таиланде заводов по производству комплектующих для электротранспорта. Уверен, с таким стартом мы бы были сейчас на много миль впереди, если бы COVID не сорвал процесс. Однако вирус вернул нас на этап той самой обкатки технологий.

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Безусловно, электробайки еще не готовы вытеснить с дорог бензиновые мотоциклы. Дорогая энергия, отсутствие зарядной инфраструктуры, проблемы с ремонтом – все это реалии 2023 года, мешающие пользоваться электробайком и электромобилем. Но это реалии именно мешающие, а не запрещающие.

Готовя этот текст я открыл Bangkok Post и посмотрел, что там писали в связи с Bangkok International Motor Show. Писали же в столичной газете следующее. В рамках шоу были оформлены предзаказы на 33,7 тыс. автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на 9,2 тыс. электромобилей. Таким образом доля электрических авто в общем числе составила 21,4%.

По мотоциклам было заказано 2,3 тыс. классических и 837 электрических, доля последних в общем объеме – 27%. То есть оба сегмента уже далеко не маргинальные.

Чтобы проиллюстрировать разнообразие электробайков на рынке, просто возьмем несколько моделей, о которых писала та же Bangkok Post. При этом рассматривать будет только те, которые изначально создавались как полноценный транспорт для дорог общего пользования. Пройдемся по разным классам.

H SEM Ciao

Тайская компания H SEM Motors производит электротехнику с 2015 года, ее профиль – это коммерческий транспорт, такой как гольф-кары, электрические тук-туки и подобные рабочие лошадки. Есть в ассортименте и мотоциклы, линейку которых открывает простенький Ciao за 50 тыс. бат.

Начать разговор с него хочется именно из-за производителя, который не экспериментирует с концепт-байками и не делает игрушки для продажи в Big C, а реализует по несколько тысяч единиц техники в год коммерческим потребителям, включая курьерские службы. H SEM занимает 18% рынка коммерческих электробайков, то есть ее техника стабильно покупается для дела, один из партнеров – сервис Grab.

H SEM Ciao – скутер в итальянском дизайне на электромоторе мощностью 2 кВт и с 60-вольтовым аккумулятором на 20 А·ч. Максимальная скорость байка – всего 60 км/ч, запас хода – тоже 60 км.

У других байков H SEM (таких как Mobila) моторы мощнее, а батареи больше, но Ciao – позиционируется как самый доступный и экономичный. Байк заряжается от обычной бытовой розетки в любом месте, где есть электричество. Время полного заряда – 3-4 часа, а стоимость зарядки «под пробку» – 6-7 бат, как утверждает компания.

В итоге имеем вполне приемлемый по ТТХ и внешне симпатичный скутер для ежедневных поездок в офис или за покупками. Автор этих строк когда-то ездил на работу в Москве на 50-кубовом байке и вывод простой: отлично на обычной улице, плохо на шоссе и везде безопасней велосипеда.

Наличие USB-разъема для телефона и диодных фар радует, но не удивляет. А вот дисковые тормоза сзади – и удивляют, и прямо говорят о том, что H SEM создавала своего малыша для работы на дорогах, а не для поездок по отелю у края бассейна.

Honda Benly E

На многотысячную армию тайских курьеров поглядывает и Honda, обкатывающая сейчас свою модель Benly E. Поскольку производитель большой и с серьезными бюджетами, то про его изделие в 2022 году писали почти все тайские СМИ.

В отличие от Ciao, байк от Honda выглядит именно как электроскутер, но и бороться за сердца придирчивых потребителей Honda пока не планирует. Плоский задний багажник прямо говорит, для кого придумывался Benly E.

В прошлом году пробная партия ушла доставщикам Food Panda в Бангкоке, которые принялись в полевых условиях тестировать этот практичный, хотя и не впечатляющий дизайном скутер. В свободной продаже байк так и не появился. Мой прогноз – нас ждет финальная доработка, перелицовка в стиле Scoopy или QBIX – и полноценный релиз. Ключевой момент – это будет релиз массовой серийной модели от крупнейшего игрока на моторынке Таиланда.

Под сиденьем у Benly E в прошлогодней версии – две литий-ионные аккумуляторные сборки Honda Mobile Power Pack на 20,8 А·ч, заряжающиеся до максимума за 4-5 часов. Это не встроенный аккумулятор, а именно блоки, которые можно вытащить и заменить на заряженные, что сокращает простой байка. Мотор PCXElectric 4,200W выдает, максимальная скорость – 60 км/ч, дальность автономного хода – 45 км, есть задний ход. Цена не называется, но едва ли Honda будет выходить на доставщиков кхао пада с предложением байка дороже 50 тыс.

Yamaha E01

Инженеры и маркетологи Yamaha, по всей видимости, заняты тем же, что и их коллеги из Honda – готовят к релизу первую модель для массового пользователя, которая была с помпой презентована в 2022 году как Yamaha E01. В актуальном каталоге на сайте Yamaha уже есть гибридные скутеры, а полностью электрический Е01 проходит обкатку в полевых (точнее, городских) условиях по всему миру.

Скутер выглядит именно как скутер, причем в линейке Yamaha он ближе к N-Max, нежели к Fino. При этом дизайнеры поставили в стоке обрезанное заднее крыло на боковых кронштейнах и агрессивные головные лампы, что приблизило E01 к стилистике Honda ADV, а не скутеров Yamaha. Перед парнями на таком не стыдно.

Мощность мотора – 8,1 кВт, то есть как у бензинового двигателя на 125 сс. Максимальная скорость – 100 км/ч, крейсерская – 60 км/ч, и на ней байк осиливает 104 км без подзарядки, утверждает производитель. Предусмотрено три режима езды: полная мощность, стандартный и эко.

Аккумулятор у Е01 собственной разработки Yamaha, но специально созданный для мотоциклов (Yamaha давно и успешно выпускает гольф-кары). Объем аккумулятора – 4,9 кВт·ч. Есть три опции зарядки, включая быструю с 0% до 90% за один час. Нормальный цикл заряда – от 5 ч. Если ориентироваться на различные сайты, посвященные электрическим скутерам, то цена будет ближе к 100 тыс. бат, то есть как у N-Max.

BMW CE 04

На десерт – баварское для эстетов, то есть BMW СЕ 04. Конструкторы из BMW Motorrad оснастили его уменьшенной версией аккумулятора для электромобилей BMW на 8,5 кВт и с рабочим напряжением 148 В. Силовая установка на 31 кВТ разгоняет это байк до 48 км/ч всего за 2,5 с, максимальная скорость – 120 км/ч, дальность пробега – 130 км, так что это уже не только курьерский «мопед» для узких городских улиц.

Конструкторы предусмотрели несколько вариантов зарядки своего монстра: как через специализированные станции, так и от обычной розетки, которую будет куда проще найти счастливому владельцу СЕ 04, который решить испытать дальность пробега на маршруте Бангкок-Самуи. Полноценная зарядка занимает четыре с половиной часа, быстрая – полтора, также есть опция подзарядки с 20% до 80% за 45 минут.

BMW CE 04 выглядит как электрический байк из будущего: он не пытается мимикрировать под существующие бензиновые модели, но и не выглядит неказистым, как электроскутеры за 50 тыс. бат. Правда, и цена у баварского изделия в разы выше. На тайском сайте BMW Motorrad заявлены нескромные 859 тыс. бат.